Минфин, ЦБ и ВТБ близки к договоренности об условиях конвертации "префов" банка

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Минфин, Банк России и ВТБ уже на этой неделе могут определиться, на каких условиях будут конвертироваться привилегированные акции банка в обыкновенные, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Возможные события, связанные с потенциальной конвертацией "префов" ВТБ в обыкновенные акции, будут происходить в период с января по май 2026 года, при любой конфигурации в этом действии во главе угла будет стоять равенство прав акционеров, говорил в интервью "Интерфаксу" первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Конвертация может быть реализована посредством новой допэмиссии акций - с оплатой "префами".

Значительная часть капитала ВТБ существует в виде привилегированных акций двух типов на 521 млрд рублей, которые принадлежат государству. "Префы" первого типа на сумму 214 млрд рублей были размещены в пользу Минфина в рамках конвертации суборда, выданного банку в кризис 2009 года из средств ФНБ. "Префы" второго типа объемом 307,4 млрд рублей были размещены в пользу Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в рамках программы докапитализации через ОФЗ в 2014-2015 годах. В июле 2025 года АСВ передало "префы" второго типа со своего баланса в казну.

По словам Моисеева, в обсуждении условий конвертации участвуют он сам, курирующий ФНБ замминистра финансов Владимир Колычев, а также ЦБ и ВТБ.

"Мы сейчас на четверых это обсуждаем. Может быть, даже на этой неделе или на следующей придем к окончательному решению", - заявил Моисеев.

Для акционеров ВТБ важным является вопрос, с каким коэффициентом банк конвертирует "префы", так как это напрямую влияет на размер прибыли и дивидендов, причитающимся текущим держателям обыкновенных акций. Чем выше будет оценка, тем меньше в итоге будет акций и тем выше будет дивиденд на акцию при прочих равных, отмечали аналитики.

Моисеев не раскрыл, какой коэффициент конвертации обсуждают ВТБ и Минфин. "Я вам не скажу, это же торгуемая акция. Как я вам скажу? (...) Мы сначала договоримся между собой, потом окончательно объявим", - заявил он.