Поиск

Brent подорожала до $69,81 за баррель

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть прибавляют 1,5% на торгах в среду, немного опустившись с внутридневных максимумов после публикации отчета о запасах энергоносителей в США.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе повысились на 8,53 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Товарные запасы бензина увеличились на 1,16 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 2,7 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 1,07 млн баррелей.

К 18:55 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,01 (1,47%) до $69,81 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,98 (1,53%), до $64,94 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Тегеран хочет заключить сделку с Вашингтоном, но США устроит только та сделка, которая лишит Иран ядерной и ракетной программ, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Напряженность на Ближнем Востоке продолжает поддерживать цены, однако пока мы не видели перебоев поставок", - отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

По последнему прогнозу ОПЕК, мировой спрос на нефть в 2026 году вырастет на 1,38 млн б/с и достигнет 106,52 млн б/с. Таким образом, аналитики альянса вновь подтвердили свою оценку, впервые озвученную еще в августе 2025 года.

Brent WTI Иран Кушинг США ОПЕК Минэнерго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минсельхоз ожидает, что цены на овощи в РФ будут снижаться с весны

 Минсельхоз ожидает, что цены на овощи в РФ будут снижаться с весны

В России огурцы с 3 по 9 февраля подорожали на 5,2%

 В России огурцы с 3 по 9 февраля подорожали на 5,2%

На активы и имущество собственников "Сирена-Трэвел" наложен обеспечительный арест

 На активы и имущество собственников "Сирена-Трэвел" наложен обеспечительный арест

Банкам разослали правила оформления отказа клиента от денег для возврата жертве мошенников

Запасы нефти в США выросли на 8,53 млн баррелей, намного сильнее прогноза

 Запасы нефти в США выросли на 8,53 млн баррелей, намного сильнее прогноза

ОПЕК сообщила о росте экспорта нефти из РФ и Центральной Азии в декабре на 2% к ноябрю

РЖД не довольны техобслуживанием локомотивов и качеством новых моделей

РЖД предложили при оценке погрузки учитывать перевозку порожних вагонов

Глава МИД РФ расценил как дискриминацию запрет США на сделки с венесуэльской нефтью

 Глава МИД РФ расценил как дискриминацию запрет США на сделки с венесуэльской нефтью

Греф убежден в возможности передать машинам все банковские процессы

 Греф убежден в возможности передать машинам все банковские процессы
Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 79 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 131 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8376 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 31 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 270 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2514 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 427 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });