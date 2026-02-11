Brent подорожала до $69,81 за баррель

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть прибавляют 1,5% на торгах в среду, немного опустившись с внутридневных максимумов после публикации отчета о запасах энергоносителей в США.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе повысились на 8,53 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Товарные запасы бензина увеличились на 1,16 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 2,7 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 1,07 млн баррелей.

К 18:55 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,01 (1,47%) до $69,81 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,98 (1,53%), до $64,94 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Тегеран хочет заключить сделку с Вашингтоном, но США устроит только та сделка, которая лишит Иран ядерной и ракетной программ, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Напряженность на Ближнем Востоке продолжает поддерживать цены, однако пока мы не видели перебоев поставок", - отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

По последнему прогнозу ОПЕК, мировой спрос на нефть в 2026 году вырастет на 1,38 млн б/с и достигнет 106,52 млн б/с. Таким образом, аналитики альянса вновь подтвердили свою оценку, впервые озвученную еще в августе 2025 года.