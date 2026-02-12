Аэропорт Комсомольска-на-Амуре перешел в собственность Хабаровского края

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Аэропорт Комсомольска-на-Амуре (аэродром Хурба), второго по размеру города в Хабаровском крае, перешел в собственность региона, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"22 января аэропорт передан нашему региону и зарегистрирован как краевая собственность", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства края по инфраструктуре Ирины Горбачевой.

Отмечается, что по поручению губернатора Дмитрия Демешина министерство транспорта и дорожного хозяйства края готовит концепцию реконструкции аэропорта.

"Главный принцип - сохранить существующую инфраструктуру аэропорта и на этой основе провести конкурс и заключить концессионное соглашение с инвестором", - подчеркнул Демешин, его слова приводятся в сообщении пресс-службы.

По словам губернатора, как только аэропорт в Комсомольске-на-Амуре возобновит работу и пройдет все необходимые проверки, в статусе социально значимого будет запущен регулярный вертолетный рейс по маршруту Комсомольск-на-Амуре - им. П. Осипенко - Бриакан. В настоящее время жители этих сел лишены возможности пользоваться услугами авиатранспорта.

Аэродромный комплекс района, по словам Горбачевой, на данный момент находится в собственности Росимущества. Рассматриваются варианты сдачи ВПП в аренду для полноценного восстановления авиасообщения и возможности доставки всех необходимых грузов населению.

В июне 2025 года аэропорт Комсомольска-на-Амуре был возвращен в государственную собственность. За 10 лет его пассажиропоток сократился вдвое - до 12 тыс. человек в 2023 году. Аэропорт не принимает и не отправляет рейсы с конца 2023 года.

Аэропорт расположен в 17 км от Комсомольска-на-Амуре. Сейчас сообщение с городом возможно только по железной дороге и автотрассе.

В ноябре того же года президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов поручил правительству, оборонному ведомству и исполнительной власти Хабаровского края представить предложения о возобновлении воздушного сообщения с Комсомольском-на-Амуре. Аэропорту требуется комплексная реконструкция взлетно-посадочной полосы и аэровокзала.