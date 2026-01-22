В Минфине готовы дальше обсуждать годовой лимит на покупку криптовалют для "неквалов"

Предложенный ЦБ лимит в 300 тысяч рублей - не окончательный

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Лимит на покупку наиболее ликвидных криптовалют неквалифицированными инвесторами 300 тыс. рублей в год через одного посредника не окончательный, его можно обсуждать, заявил журналистам в кулуарах "Криптофорума ЛДПР" замминистра финансов Иван Чебесков.

Банк России в конце декабря 2025 года сообщил, что направил в правительство концепцию регулирования криптовалют в России. Она предполагает, что квалифицированные инвесторы смогут приобретать криптоактивы без ограничений, а для неквалифицированных инвесторов покупка будет разрешена в пределах 300 тысяч рублей в год через одного посредника.

"Лимитная логика была выработана в рамках нашего обсуждения с Центральным банком, 300 тысяч была, наверное, цифра, которая была взята пока, как возможная. В целом, определенную лимитную логику мы поддерживаем. Конкретную цифру, мне кажется, еще надо будет обсудить с коллегами, в том числе с правоохранительными органами", - сказал Чебесков.

"В целом мы представляем, что большинство граждан, которые владеют криптовалютами, они попадают под это (ограничение - ИФ)", - добавил он.

По его словам, если участники рынка предложат больший лимит, то он может быть поддержан.

Согласно концепции ЦБ, совершать операции с криптовалютами будет возможно через текущую инфраструктуру: биржи, брокеры и доверительные управляющие смогут действовать на основании имеющихся лицензий. Отдельные требования будут установлены только для специальных депозитариев и обменников, которые будут работать с криптовалютами.

Подготовка законодательной базы должна завершиться до 1 июля 2026 года. Ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют по аналогии с ответственностью за нелегальную банковскую деятельность предлагается ввести с 1 июля 2027 года.