Минсельхоз введет повышенные субсидии для выращивания овощей в теплицах в межсезонье

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ планирует ввести повышающий коэффициент для субсидирования овощеводов, выращивающих свою продукцию с 1 января по 30 апреля.

"Введем повышающий коэффициент для овощеводов защищенного грунта, которые производят свою продукцию с 1 января по 30 апреля. Это мы делаем для того, чтобы снизить зависимость от ввоза свежих овощей (из-за рубежа - ИФ) в этот межсезонный период", - сообщил замминистра сельского хозяйства РФ Роман Некрасов на итоговой коллегии Минсельхозпрода Татарстана в Казани в четверг.

Согласно его презентации, предполагается, что коэффициент составит не менее 3.

По его словам, на эти планы "очень активно откликнулись коллеги не только из Южного, Северо-Кавказского федеральных округов, но есть определенный интерес в Центральном, в Приволжском федеральном округах". "Постараемся эту практику сделать постоянной для того, чтобы снизить ценовые колебания, инфляционные ожидания на рынке свежих овощей в период с Нового года до момента получения нового урожая", - заявил замминистра.

Как сообщалось, в этом году среди плодоовощной продукции больше всего подорожали огурцы. По данным Росстата, с начала года цены на них выросли в полтора раза. Затем по темпам роста следуют помидоры - на 22,5%. Такой рост цен в Минсельхозе объяснили сезонностью. "Зимой эта продукция традиционно дорожает, поскольку выращивание тепличных овощей требует больших затрат", - говорилось в сообщении ведомства. Снижение цен Минсельхоз прогнозирует с весны.

В настоящее время в 76 регионах РФ работает более 340 тепличных хозяйств общей площадью порядка 3,3 тыс. га. До 2027 года в РФ планируется реализовать свыше 30 проектов в области тепличного овощеводства, общая мощность которых превысит 157 тыс. тонн продукции в год.

