Россия поможет Армении наладить железнодорожное сообщение с Азербайджаном и Турцией

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Россия и Армения проведут оценку технических и финансовых условий восстановления двух железнодорожных участков для последующей их стыковки с железными дорогами Азербайджана и Турции, сообщил журналистам вице-премьер Алексей Оверчук.

"В соответствии с обращением армянской стороны и исходя из дружеских братских чувств к народу Армении, в Российской Федерации принято решение приступить к предметным переговорам о восстановлении двух участков железных дорог Армении, которые обеспечат их стыковку с железными дорогами Азербайджанской республики в районе города Ерасх, а также с железными дорогами Турецкой республики в районе населенного пункта Ахурян", - заявил он.

Общая протяженность подлежащих восстановлению участков составляет 1,6 км и 12,4 км.

"В ходе переговоров будут определены технические, финансовые и иные модальности реализации указанного проекта", - сказал Оверчук.

Восстановление ж/д-участков, по его словам, обеспечит России возможность прямого железнодорожного сообщения с Нахичеванской автономной республикой Азербайджана, Турцией с выходом к портам Средиземного моря и Ираном с выходом к портам Персидского залива и Индийского океана.

"Для решения этой большой задачи ведется работа над разблокированием всех нарушенных путей на Кавказе, в том числе рассматривается возможность восстановления железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Грузией через территорию Абхазии", - добавил Оверчук.

По его словам, Россия продолжает работать над разблокированием экономических и транспортных связей в регионе Южного Кавказа в соответствии с достигнутыми в 2020-2021 годах договоренностям лидеров России, Азербайджана и Армении. В конце 2025 года впервые с 1991 года было возобновлено железнодорожное движение между Россией и Арменией через территории Азербайджана и Грузии, напомнил он.

