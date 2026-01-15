Поиск

Пашинян напомнил о просьбе к Москве восстановить ж/д участки к Азербайджану и Турции

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян напомнил на брифинге, что попросил Россию по возможности быстро принять решение по вопросу восстановления участков железной дороги в Армении, ведущих к границам Азербайджана и Турции.

"Мы обсуждали этот вопрос, я говорил с президентом России, наши вице-премьеры имели соответствующий разговор. Ждем реакции наших коллег из России", - сказал он.

В РоссииПашинян попросил Россию поскорее восстановить ж/д участки к границам Азербайджана и ТурцииЧитать подробнее

"Сейчас происходят процессы, о которых мы вас поставим в известность, и эти процессы подразумевают, что необходимо восстановить эти участки по возможности быстро. Если вы спрашиваете о сроках, то скажу, что это надо сделать сейчас. Просим наших российских коллег, чтобы они приняли решение по этому вопросу", - заявил премьер-министр.

В декабре Пашинян просил российскую сторону в срочном порядке заняться полноценной реконструкцией участков железной дороги от Ерасаха (юго-запад Армении - ИФ) до границы Нахичевани (Азербайджан - ИФ), от Иджевана (восток Армении - ИФ) до Газаха (запад Азербайджана - ИФ) и от Ахурика (запад Армении - ИФ) до границы Турции.

Действующая в Армении ЗАО "Южно-кавказская железная дорога" (ЮКЖД) является 100%-й "дочкой" ОАО "Российские железные дороги" (РЖД). ЮКЖД управляет системой железнодорожного транспорта Армении на основе концессионного соглашения, заключенного РЖД и республикой в 2008 году. Соглашение подписано на 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.

Азербайджан Никол Пашинян РЖД Нахичевань Турция Армения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Москве считают необходимым продолжение диалога с США по Украине

 В Москве считают необходимым продолжение диалога с США по Украине

Россия за 11 месяцев сократила экспорт продукции АПК на 8% при росте импорта на 14%

На директора нацпарка "Куршская коса" завели дело о незаконной рубке леса

 На директора нацпарка "Куршская коса" завели дело о незаконной рубке леса

Из России вышлют сотрудника британского посольства

ФСБ выявила сотрудника британских спецслужб, работавшего в РФ под прикрытием

Начальник Генштаба сообщил о пресечении попыток ВСУ демонстрировать присутствие в Купянске

Минобороны РФ сообщило о ликвидации за ночь 34 украинских БПЛА
Хроники событий
Протесты в Иране Протесты в Иране 41 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8145 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 13 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 120 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2499 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 125 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });