Пашинян напомнил о просьбе к Москве восстановить ж/д участки к Азербайджану и Турции

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян напомнил на брифинге, что попросил Россию по возможности быстро принять решение по вопросу восстановления участков железной дороги в Армении, ведущих к границам Азербайджана и Турции.

"Мы обсуждали этот вопрос, я говорил с президентом России, наши вице-премьеры имели соответствующий разговор. Ждем реакции наших коллег из России", - сказал он.

"Сейчас происходят процессы, о которых мы вас поставим в известность, и эти процессы подразумевают, что необходимо восстановить эти участки по возможности быстро. Если вы спрашиваете о сроках, то скажу, что это надо сделать сейчас. Просим наших российских коллег, чтобы они приняли решение по этому вопросу", - заявил премьер-министр.

В декабре Пашинян просил российскую сторону в срочном порядке заняться полноценной реконструкцией участков железной дороги от Ерасаха (юго-запад Армении - ИФ) до границы Нахичевани (Азербайджан - ИФ), от Иджевана (восток Армении - ИФ) до Газаха (запад Азербайджана - ИФ) и от Ахурика (запад Армении - ИФ) до границы Турции.

Действующая в Армении ЗАО "Южно-кавказская железная дорога" (ЮКЖД) является 100%-й "дочкой" ОАО "Российские железные дороги" (РЖД). ЮКЖД управляет системой железнодорожного транспорта Армении на основе концессионного соглашения, заключенного РЖД и республикой в 2008 году. Соглашение подписано на 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.