Многие участники эксперимента по расчетам в криптовалюте не были готовы или не смогли обеспечить его требования

Об этом заявили в ЦБ РФ

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Многие участники эксперимента (ЭПР) по трансграничным расчетам криптовалютой не были готовы инвестировать столько, чтобы обеспечить все его требования, либо просто не могли этого сделать, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Ранее в РФ существовал запрет на использование цифровой валюты для расчетов. С 1 сентября 2024 года вступил в силу закон, который в рамках ЭПР под контролем ЦБ позволяет участникам ВЭД использовать криптовалюту в качестве средства платежа во внешнеторговой деятельности.

"Вы знаете, у нас есть очень вроде бы хороший сегодня проект, это ЭПР по трансграну крипты, но он используется крайне ограниченно. Значимое количество участников, там все роли, которые были прописаны, они поняли, что либо не готовы инвестировать столько, чтобы обеспечить все требования, либо в принципе сказали, что мы не сумеем обеспечить эти требования и овчинка не стоит выделки", - сказал Чистюхин в ходе форума Alfa-Talk.

По его словам, чтобы новое регулирование рынка криптовалют работало, нужно найти более гармоничный подход к требованиям по информбезопасности.

"Если мы хотим чтобы этот сегмент рынка нормально работал, нам надо здесь, конечно, какой-то найти правильный баланс, с одной стороны, защищая все требования, связанные с мошенническими схемами, с раскрытием информации, нелегалами и так далее, но с другой стороны, не переборщить, как вот, повторюсь, пример уже такой есть", - сказал первый зампред ЦБ.

Банк России в конце декабря 2025 года сообщил, что направил в правительство концепцию регулирования криптовалют внутри РФ. Она предполагает, что квалифицированные инвесторы смогут приобретать криптоактивы без ограничений, а для неквалифицированных инвесторов покупка будет разрешена в пределах 300 тыс. руб. в год через одного посредника.

Согласно концепции ЦБ, совершать операции с криптовалютами будет возможно через текущую инфраструктуру: биржи, брокеры и доверительные управляющие смогут действовать на основании имеющихся лицензий. Отдельные требования будут установлены только для специальных депозитариев и криптообменников. Ожидается, что законопроект будет внесен в Госдуму в марте и принят в весеннюю сессию.

