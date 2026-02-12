"Мосбиржа" намерена конкурировать с серым сектором за комиссионные выплаты криптобиржам

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Россияне сейчас платят около $15 млрд комиссий криптобиржам, которые работают за рубежом или в серой зоне внутри страны, "Мосбиржа" рассчитывает получить часть этой прибыли после легализации данного рынка в России, заявил председатель наблюдательного совета биржи Сергей Швецов в ходе конференции Alfa-Talk.

"Как только это будет возможно, мы начнем конкурировать с серым сектором. Потому что сегодня у нас многие граждане торгуют этим (криптовалютами и стейблкоинами - ИФ) в нерегулируемой части рынка. Комиссия, которую получают криптобиржи и обычные биржи от торговли криптоактивами в год - 50 миллиардов долларов, есть оценки, что русская часть это где-то треть", - сказал Швецов.

"То есть 15 миллиардов долларов - это то, что наши граждане, наши компании оставляют в серой национальной инфраструктуре и в офшорной инфраструктуре. И, конечно, "Московская биржа" за этот пирог хочет побороться. Если сравнивать нашу прибыль, примерно 1 миллиард долларов годовую и вот эти $15 млрд, которые у нас есть шанс частично вернуть в белую зону, это хорошее увеличение доходности инфраструктурных организаций", - добавил он.

По словам Швецова, главная задача "Московской биржи" - это создать достаточный пул ликвидности, чтобы участникам было выгодно уйти с иностранных бирж и из серой зоны на "Мосбиржу". И чтобы этот переток ликвидности состоялся благодаря правильным инфраструктурным решениям.

Биржа на сегодняшний день видит три риска, связанные с цифровыми активами, в том числе кибер-риски, то есть воровства.

"Это очень важный риск. Мы, к сожалению, имеем разную историю, разных бирж. Многие биржи разорились, многие участники потеряли свои токены", - отметил Швецов.

Еще один риск - это риск арестов.

"Слухи ходят, что в 20-м пакете Евросоюза как раз такой риск будет на уровне санкций Европейского Союза материализован в нормативную базу, то есть кто отвечает за этот риск, инфраструктура или конечный клиент?" - сказал глава набсовета Мосбиржи.

"И риск покраски. Есть такой риск, когда коины проходят через специфические кошельки, они становятся покрашенными, они теряют в цене. Кто несет ответственность, клиент или инфраструктура? Вот это надо очень четко расписать, чтобы каждый понимал, какую роль он выполняет, какие риски на себя принимает", - добавил он.

Банк России в конце 2025 года направил в правительство концепцию регулирования криптовалют в России. Она предполагает, что совершать операции с криптовалютами будет возможно через текущую инфраструктуру: биржи, брокеры и доверительные управляющие смогут действовать на основании имеющихся лицензий. Отдельные требования будут установлены только для специальных депозитариев и криптообменников.

Квалифицированные инвесторы смогут приобретать криптоактивы без ограничений, а для неквалифицированных инвесторов покупка будет разрешена в пределах 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Замминистра финансов Иван Чебесков в январе сообщал, что этот лимит для "неквалов", возможно, не окончательный, он пока продолжает обсуждаться. Ожидается, что законопроект будет внесен в Госдуму в марте и принят в весеннюю сессию.