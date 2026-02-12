Поиск

"Мосбиржа" намерена конкурировать с серым сектором за комиссионные выплаты криптобиржам

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Россияне сейчас платят около $15 млрд комиссий криптобиржам, которые работают за рубежом или в серой зоне внутри страны, "Мосбиржа" рассчитывает получить часть этой прибыли после легализации данного рынка в России, заявил председатель наблюдательного совета биржи Сергей Швецов в ходе конференции Alfa-Talk.

"Как только это будет возможно, мы начнем конкурировать с серым сектором. Потому что сегодня у нас многие граждане торгуют этим (криптовалютами и стейблкоинами - ИФ) в нерегулируемой части рынка. Комиссия, которую получают криптобиржи и обычные биржи от торговли криптоактивами в год - 50 миллиардов долларов, есть оценки, что русская часть это где-то треть", - сказал Швецов.

"То есть 15 миллиардов долларов - это то, что наши граждане, наши компании оставляют в серой национальной инфраструктуре и в офшорной инфраструктуре. И, конечно, "Московская биржа" за этот пирог хочет побороться. Если сравнивать нашу прибыль, примерно 1 миллиард долларов годовую и вот эти $15 млрд, которые у нас есть шанс частично вернуть в белую зону, это хорошее увеличение доходности инфраструктурных организаций", - добавил он.

По словам Швецова, главная задача "Московской биржи" - это создать достаточный пул ликвидности, чтобы участникам было выгодно уйти с иностранных бирж и из серой зоны на "Мосбиржу". И чтобы этот переток ликвидности состоялся благодаря правильным инфраструктурным решениям.

Биржа на сегодняшний день видит три риска, связанные с цифровыми активами, в том числе кибер-риски, то есть воровства.

"Это очень важный риск. Мы, к сожалению, имеем разную историю, разных бирж. Многие биржи разорились, многие участники потеряли свои токены", - отметил Швецов.

Еще один риск - это риск арестов.

"Слухи ходят, что в 20-м пакете Евросоюза как раз такой риск будет на уровне санкций Европейского Союза материализован в нормативную базу, то есть кто отвечает за этот риск, инфраструктура или конечный клиент?" - сказал глава набсовета Мосбиржи.

"И риск покраски. Есть такой риск, когда коины проходят через специфические кошельки, они становятся покрашенными, они теряют в цене. Кто несет ответственность, клиент или инфраструктура? Вот это надо очень четко расписать, чтобы каждый понимал, какую роль он выполняет, какие риски на себя принимает", - добавил он.

Банк России в конце 2025 года направил в правительство концепцию регулирования криптовалют в России. Она предполагает, что совершать операции с криптовалютами будет возможно через текущую инфраструктуру: биржи, брокеры и доверительные управляющие смогут действовать на основании имеющихся лицензий. Отдельные требования будут установлены только для специальных депозитариев и криптообменников.

Квалифицированные инвесторы смогут приобретать криптоактивы без ограничений, а для неквалифицированных инвесторов покупка будет разрешена в пределах 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Замминистра финансов Иван Чебесков в январе сообщал, что этот лимит для "неквалов", возможно, не окончательный, он пока продолжает обсуждаться. Ожидается, что законопроект будет внесен в Госдуму в марте и принят в весеннюю сессию.

Мосбиржа Иван Чебесков Банк России Сергей Швецов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Росморречфлот получит 5,8 млрд рублей на локализацию последствий разлива мазута в Черном море

Дмитриев в Женеве проведет переговоры с представителями США

 Дмитриев в Женеве проведет переговоры с представителями США

ФАС возбудила десять дел в отношении участников торгов нефтепродуктами

 ФАС возбудила десять дел в отношении участников торгов нефтепродуктами

В России годовая инфляция в январе ускорилась до 6%

США могут ввести пошлину в 133% на импорт палладия из России

 США могут ввести пошлину в 133% на импорт палладия из России

ЦБ сообщил о росте объема хищений мошенников в 2025 году до 29,3 млрд рублей

Контракт Алексея Миллера во главе "Газпрома" продлен еще на пять лет

 Контракт Алексея Миллера во главе "Газпрома" продлен еще на пять лет

ЦБ не считает системными проблемы отдельных застройщиков

ЦБ РФ в пятницу рассматривал два варианта решения по ставке

Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ в 2025 году снизилась на 9,1%

 Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ в 2025 году снизилась на 9,1%
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 62 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8402 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });