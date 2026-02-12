Итальянские авиакомпании во время Олимпиады проведут забастовку 16 февраля

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Итальянские профсоюзы объявили о проведении забастовок на воздушном транспорте 16 февраля и 7 марта, несмотря на просьбы правительства отложить их, так как они помешают авиаперевозкам в период проведения в стране зимней Олимпиады, пишет Corriere della Sera со ссылкой на письмо профсоюзов Министерству транспорта и Комиссии по трудоустройству.

"Акции протеста объявляются в связи со спорами о продлении Национального коллективного договора и трудовых корпоративных контрактов, срок действия которых уже много месяцев является истекшим", - заявили профсоюзы.

Ожидается, что забастовки, в особенности запланированная 16 февраля, в значительной степени затронут работу авиакомпании Ita Airways. В забастовке, объявленной с 10:00 до 18:00 (12:00-20:00 по Москве) 7 марта примут участие члены профсоюзов Filt Cgil, Fast Confsal Av Unica и Astra, что может нарушить регулярность выполнения рейсов многих авиакомпаний.

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал эти действия профсоюзов "безответственными и антиитальянскими".

"Пока мир смотрит на Олимпиаду-2026 в Милане и Кортине с интересом и восхищением, мысль о блокировке воздушного сообщения абсурдна. Это оскорбление не только граждан, но и Олимпийских и паралимпийских спортсменов", - заявил он.