Итальянские авиакомпании во время Олимпиады проведут забастовку 16 февраля

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Итальянские профсоюзы объявили о проведении забастовок на воздушном транспорте 16 февраля и 7 марта, несмотря на просьбы правительства отложить их, так как они помешают авиаперевозкам в период проведения в стране зимней Олимпиады, пишет Corriere della Sera со ссылкой на письмо профсоюзов Министерству транспорта и Комиссии по трудоустройству.

Олимпийские игры 2026

"Акции протеста объявляются в связи со спорами о продлении Национального коллективного договора и трудовых корпоративных контрактов, срок действия которых уже много месяцев является истекшим", - заявили профсоюзы.

Ожидается, что забастовки, в особенности запланированная 16 февраля, в значительной степени затронут работу авиакомпании Ita Airways. В забастовке, объявленной с 10:00 до 18:00 (12:00-20:00 по Москве) 7 марта примут участие члены профсоюзов Filt Cgil, Fast Confsal Av Unica и Astra, что может нарушить регулярность выполнения рейсов многих авиакомпаний.

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал эти действия профсоюзов "безответственными и антиитальянскими".

"Пока мир смотрит на Олимпиаду-2026 в Милане и Кортине с интересом и восхищением, мысль о блокировке воздушного сообщения абсурдна. Это оскорбление не только граждан, но и Олимпийских и паралимпийских спортсменов", - заявил он.

Минсельхоз включит птицеводство в приоритетное направление для льготного кредитования

Книжный рынок РФ в 2025 году вырос на 13%, в цифровом формате - на 45%

МЭА сообщило о снижении добычи нефти в Венесуэле в январе в 1,3 раза

МЭА понизило прогноз роста мировых поставок нефти в 2026 году на 90 тыс. б/с

Генпрокуратура просит привлечь Кветного ответчиком по иску об изъятии активов "Новоросцемента"

Решетников отметил, что годовая инфляция в РФ перешла к снижению

Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке

