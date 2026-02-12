Поиск

Brent подешевела до $68,71 за баррель

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили снижение вечером в четверг, утратив позитивную динамику после выхода нового прогноза Международного энергетического агентства, усилившего обеспокоенность трейдеров по поводу избытка предложения на рынке.

К 18:26 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,69 (0,99%), до $68,71 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI дешевели к этому времени на бирже NYMEX на $0,66 (1,02%), до $63,98 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена Brent поднималась до $69,85 за баррель, цена WTI - до $65,1 за баррель на опасениях относительно перебоев в поставках нефти в случае эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп дал понять, что хочет заключить соглашение с Ираном. Он сообщил, что провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, где настоял на продолжении переговоров. При этом Трамп отметил, что если договориться с Тегераном не удастся, "останется лишь увидеть, к какому результату это приведет".

МЭА понизило оценку темпов роста спроса на нефть в 2025 и 2026 годах на 80 тысяч баррелей в сутки. В агентстве ожидают сохранения значительного избытка предложения на рынке нефти. Прогноз МЭА предполагает, что в 2026 году предложение нефти будет превышать спрос примерно на 3,73 млн баррелей в сутки.

Давление на нефтяной рынок также оказали данные по резервам нефти в США. Коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе повысились на 8,53 млн баррелей и обновили максимум с конца июня минувшего года.

