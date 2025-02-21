SEC готовится отозвать иск против Coinbase

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США готовится отозвать иск против Coinbase Global, оператора крупнейшей в стране криптовалютной биржи, говорится в сообщении компании.

В июне 2023 года SEC предъявила обвинения Coinbase Inc., контролируемой Coinbase Global, в работе без регистрации в качестве биржи, брокера и клирингового агентства, а также продаже ценных бумаг без регистрации их предложения.

"Coinbase заработала миллиарды долларов выручки в том числе за счет получения комиссий по сделкам от инвесторов, лишенных ею тех отчетов и защиты, которые предполагает регистрация, и поэтому подвергнутых значительному риску", - отмечалось в иске SEC к Coinbase Inc. и Coinbase Global.

Регулятор в своем заявлении сослался на то, что приравнял криптовалюты, которые торгуются на Coinbase и имеют низкие обороты, к ценным бумагам, и подчеркнул, что биржа подпадает под его юрисдикцию.

Coinbase настаивала, что законодательство не приравнивает криптоактивы к ценным бумагам, и в прошлом месяце подала апелляцию на решение федерального окружного суда, отказавшегося отклонить иск SEC. Если регулятор отзовет иск, апелляция станет неактуальной.

Однако отзыв иска еще требуется утвердить на внутреннем голосовании SEC – пока есть только соответствующие рекомендации специалистов ее подразделения по контролю за соблюдением законодательства, пишет The Wall Street Journal.

По словам главного директора Coinbase по юридическим вопросам Пола Грюэла, регулятор проголосует по этому вопросу на следующей неделе.

Изменение позиции SEC было ожидаемым после избрания президентом США Дональда Трампа, отмечает WSJ. Трамп обещал коренным образом изменить отношение Белого дома к цифровым активам, к которым предыдущая администрация относилась скептически, и положить конец трениям между SEC и криптовалютной отраслью.

Согласно дынным сайта Coinbase, всего на площадке торгуется более 240 цифровых активов.

Акции Coinbase дорожают на 2,4% на торгах в пятницу.