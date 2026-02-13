Аналитики повысили оценку сбора зерна в РФ в 2025/26 сельхозгоду

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Окончательный сбор зерна в РФ 2025/26 сельхозгоду (июль-июнь) составит 139,6 млн тонн, в том числе 90,9 млн тонн пшеницы. Такой консенсус-прогноз подготовил Центр ценовых индексов (ЦЦИ) на основе очередного ежеквартального опроса аналитиков.

По сравнению с предыдущим опросом (ноябрь) оценка сбора зерна повышена на 2,5 млн тонн (со 137,1 млн тонн), в том числе пшеницы - на 2,7 млн тонн (с 88,2 млн тонн).

Ранее Росстат сообщил о предварительных данных о сборе зерна - 138,8 млн тонн, в том числе 90,9 млн тонн пшеницы. Окончательные итоги уборки ведомство обнародует позже.

"Консенсус-прогноз аналитиков предполагает, что окончательные данные по валовому сбору зерновых в текущем сезоне будут на 0,85 млн тонн выше, чем опубликованные в феврале предварительные данные Росстата", - говорится в комментарии к прогнозу.

Прогноз экспорта пшеницы на текущий сезон повышен до 45,6 млн тонн с прежней оценки в 43 млн тонн.

Как считают аналитики, окончательные данные по сбору подсолнечника, скорее всего, останутся на уровне предварительно озвученных Росстатом 17,1 млн тонн. В ноябре консенсус-прогноз составлял 17,4 млн тонн. Производство и экспорт масла будут ниже ноябрьских ожиданий - 7,3 млн тонн (7,6 млн тонн по итогам предыдущего опроса) и 4,8 млн тонн (5,1 млн тонн соответственно).

"Дополнительный эффект к снижению экспорта масложирового комплекса дает текущее укрепление рубля", - говорится в комментарии ЦЦИ.

ЦЦИ отмечает, что приведенные данные не учитывают статистическую информацию по новым регионам. С учетом этих регионов сбор зерна в 2025/26 сельхозгоду ожидается в 141,8 млн тонн (138,2 млн тонн по предыдущему прогнозу), в том числе 93,1 млн тонн пшеницы (90,6 млн тонн. Консенсус-прогноз по урожаю подсолнечника - 17,7 млн тонн (18,3 млн тонн).

Прогноз по сбору зерна в новом 2026/27 сельхозгоду снижен до 134,1 млн тонн со 135,3 млн тонн по ноябрьской оценке. В то же время прогноз урожая пшеницы повышен до 86,2 млн тонн с 85,9 млн тонн, ее экспорта - снижен до 47,9 млн тонн с 51,1 млн тонн.

Оценка сбора подсолнечника выросла до 17,6 млн тонн с 17,3 млн тонн, сои - до 8,4 млн тонн с 7,8 млн тонн, рапса - до 5,6 млн тонн с 5 млн тонн. Прогноз по производству подсолнечного масла вырос до 8,4 млн тонн с 7,8 млн тонн, его экспорта - снижен до 5 млн тонн с прежних 5,2 млн тонн.

В опросе приняли участие семь аналитиков.