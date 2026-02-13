ИКАР повысил до 91 млн т прогноз сбора пшеницы в РФ в 2026/27 сельхозгоду

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил до 91 млн тонн прогноз сбора пшеницы в РФ в 2026/27 сельхозгоду (июнь-июль).

"Мы поднимаем оценку урожая пшеницы до 91 млн тонн по ряду причин. Еще недавно было 88 млн тонн", - сообщил гендиректор института Дмитрий Рылько на конференции "Где маржа-2026" в пятницу в Москве.

По его словам, экспортный потенциал по пшенице в 2026/27 сельхозгоду оценивается в 47,5 млн тонн. Это на 1 млн тонн больше оценки экспортного потенциала в 2025/26 сельхозгоду (46,5 млн тонн).

"И прогноз по сбору всего зерна теперь составляет 141,5 млн тонн, его экспортный потенциал - 63 млн тонн", - сообщил Рылько.

При этом он отметил, что пока это "сугубо предварительные оценки" и существует много рисков, которые могут повлиять на будущий урожай.

По предварительным данным Росстата, в 2025 году в РФ собрано 138,8 млн тонн зерна, в том числе 90,9 млн тонн пшеницы.