Сбор зерна в РФ в 2025 г. составил 138,76 млн т

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Сбор зерновых и зернобобовых культур в РФ в 2025 году составил 138,76 млн тонн, в том числе 90,9 млн тонн пшеницы, сообщается в материалах Росстата.

Это уточненные данные. Ранее статведомство сообщало о сборе 139,4 млн тонн зерна, в том числе 91,4 млн тонн пшеницы.

Новые данные также являются предварительными, говорится в материалах.

В 2024 году Россия собрала 125,9 млн тонн зерна, в том числе 91,4 млн тонн пшеницы.

По другим зерновым культурам изменения незначительные. Сбор ржи составил 998,8 тысячи тонн (сообщалось о 999 тысячах тонн) против 1,2 млн тонн в 2024 году, ячменя - 19,6 млн тонн (19,7 млн тонн) против 16,7 млн тонн годом ранее, кукурузы - 12,7 млн тонн (12,6 млн тонн) против 13,9 млн тонн, гречихи - 923,4 тысячи тонн (933,4 тысячи тонн) против 1,2 млн тонн соответственно.

Сбор зернобобовых культур вырос до рекордных 8 млн тонн с 5,4 млн тонн годом ранее.

В масложировом комплексе показатели 2025 года не изменились. Сбор подсолнечника составил 17 млн тонн против 16,9 млн тонн в 2024 году, сои - 8,96 млн тонн против 7,1 млн тонн, рапса - 5,6 млн тонн против 4,7 млн тонн соответственно.

Данные Росстата не включают статистику по новым регионам.