ЦБ отметил, что проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Проинфляционные риски для российской экономики по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, считает Банк России. Об этом говорится в заявлении ЦБ по ставке.

Проинфляционные риски регулятор связывает "с более длительным отклонением российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высокими инфляционными ожиданиями, эффектами от повышения НДС и регулируемых цен, а также с ухудшением условий внешней торговли".

Замедление роста мировой экономики в случае усиления торговых противоречий и низкие цены на нефть могут иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля, предупредил ЦБ.

Кроме того, важным фактором неопределенности названа сохраняющаяся геополитическая напряженность.

Дезинфляционные риски ЦБ связывает с более значительным замедлением внутреннего спроса.

По прогнозу ЦБ, с учетом его денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2026 году снизится до 4,5–5,5%, а устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели, считает регулятор.

"Банк России исходит из объявленных параметров бюджетной политики. На среднесрочном горизонте бюджетная политика будет способствовать замедлению инфляции. В случае изменения параметров бюджетной политики может потребоваться корректировка проводимой денежно-кредитной политики", - сказано в сообщении.

Хроника 07 июня 2024 года – 13 февраля 2026 года Инфляция в России
Банк России НДС ЦБ РФ
