Рубль не изменился к юаню после решения ЦБ понизить ключевую ставку на 50 б.п.

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Рубль не изменился к китайскому юаню на Московской бирже в пятницу днем на решении Банка России понизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 15,5%.

Такое решение было ожидаемо рынком, хотя большинство аналитиков все же прогнозировало, что ставка останется на уровне 16%. Тем не менее доля прогнозов о снижении ставки на 0,5 п.п. в последние перед заседанием дни выросла на фоне свежих данных: итогов опроса об инфляционных ожиданиях бизнеса и последней недельной сводки Росстата по инфляции. Таким образом, решение Банка России незадолго до заседания было учтено в котировках, поэтому не стало сюрпризом для игроков.

К 13:31 (после публикации пресс-релиза ЦБ в 13:30) курс юаня на торгах Московской биржи составлял 11,157 руб., что на 0,1 копейки выше уровня на 13:29.

"Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В январе рост цен значимо ускорился под влиянием разовых факторов. При этом устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, существенно не изменились. После исчерпания влияния разовых факторов инфляция возобновит снижение", - заявил ЦБ.

Сигнал ЦБ о будущей направленности ДКП по итогам последнего заседания прошлого года, как и в октябре, был нейтральным. В этот раз, снизив ставку, ЦБ одновременно смягчил сигнал.

"Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - заявил ЦБ. Также регулятор убрал упоминание продолжительности из фразы о поддержании жестких денежно-кредитных условий.

Сегодняшнее заседание совета директоров ЦБ - опорное, оно сопровождается публикацией обновленного среднесрочного прогноза. Прогноз по инфляции на 2026 год повышен с 4-5% до 4,5-5,5%.

