Набиуллина назвала последние данные перед заседанием ЦБ достаточно существенными для решения по ставке

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Экономические данные за неделю до заседания совета директоров Банка России были достаточно существенными для принятия решения по ключевой ставке, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

"Преобладали ожидания (аналитиков - ИФ) по сохранению ставки, ну где-то 3 к 1,75 приблизительно ожидали сохранения ставки, остальные - снижения ставки. Но за эту неделю вышли новые данные, достаточно существенные данные, данные Росстата, предварительные данные по денежным агрегатам за январь, данные нашего мониторинга предприятий, где было видно, какие оценки спроса и как снижаются ценовые ожидания", - сказала Набиуллина.

"Недельная инфляция, которая, конечно, не полная, мы всегда это подчеркиваем, не дает полной картины, но, по крайней мере, данные по недельной инфляции не дали нам каких-то явных поводов для настороженности", - добавила она.

Совет директоров Банка России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15,5% годовых. Большинство аналитиков ожидало сохранения ставки на уровне 16%. Ряд экспертов допускал ее снижение на 50 б.п.

Эльвира Набиуллина Росстат ЦБ РФ Банк России
