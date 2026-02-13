Экспорт электроэнергии из России в 2025 году снизился на 12,8%

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Экспорт электроэнергии из России в 2025 году снизился на 12,8% по сравнению с 2024 годом, до 7,44 млрд кВт.ч, сообщила "Интер РАО".

Импорт электроэнергии в Россию вырос на 19,2%, до 2,3 млрд кВт.ч.

Большая часть экспортных поставок электроэнергии в 2025 году пришлась на Казахстан и Монголию. Рост объемов импорта произошел преимущественно за счет перетоков из Казахстана, отметили в "Интер РАО".

"Интер РАО" является единственным оператором экспорта/импорта электроэнергии в России.

Основным акционером "Интер РАО" на конец марта 2024 года был "Роснефтегаз" (27,63%), на долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 г. принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС, ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении.