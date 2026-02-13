"Интер РАО" в 2025 г. снизила производство электроэнергии на 2,7%

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Интер РАО" в 2025 г. снизило производство электроэнергии на 2,7% по сравнению с 2024 г., до 128,1 млрд кВт.ч, сообщила компания.

Отпуск тепловой энергии снизился на 4,1%, до 39,93 млн Гкал.

Среди факторов, повлиявших на операционные показатели, в "Интер РАО" отметили привлекательную конъюнктуру на рынке на сутки вперед, более высокую температуру воздуха в отопительном сезоне 2025 г., а также рост цен на газ и энергетический уголь.

Установленная мощность электростанций "Интер РАО" на конец 2025 г. составила 31,23 ГВт (+0,1%).

Основным акционером "Интер РАО" на конец марта 2024 г. являлся "Роснефтегаз" (27,63%), на долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 г. принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС, ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении.