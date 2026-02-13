ЦБ пока не может оценить изменение структуры расчетов из-за НДС на банковские операции

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Оценивать изменение структуры расчетов из-за отмены льгот по НДС на обслуживание банковских карт, процессинг и эквайринг пока рано, но Банк России будет это отслеживать, заявила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Говорить про возможный эффект от налоговых новаций на структуру расчетов - наличные/безналичные, насколько реализовались риски ухода в тень, еще преждевременно. У нас налоговые новации (действуют - ИФ) с 1 января, и конечно, данных, на основании которых об этом судить можно, сейчас нет", - сказала Набиуллина.

"Мы будем это отслеживать, осуществлять мониторинг и анализировать, и делать некоторые выводы. Но пока это просто рано делать", - добавила она.

Закон, который с 1 января отменил действовавшее с 2006 года освобождение от НДС операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также услуг компаний, обеспечивающих передачу и обработку данных между участниками расчетов (процессинг и эквайринг), был подписан президентом Владимиром Путиным в конце ноября 2025 года.

Минфин в ноябре сообщал, что ежегодные доходы бюджета от отмены льгот по НДС оцениваются примерно в 30 млрд рублей. По мнению министерства, это не нанесет серьезного ущерба развитию безналичных платежей.

Доля безналичных платежей в розничном обороте по итогам третьего квартала 2025 года составила 87,8%, увеличившись на 0,3 п.п. по сравнению со вторым кварталом, согласно данным ЦБ.