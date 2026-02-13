Поиск

Ставки портовых сборов в РФ в 2026 году будут проиндексированы на 5%

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Ставки портовых сборов в морских портах РФ в 2026 году будут проиндексированы на 5,02%, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Согласно пресс-релизу ФАС, правительство РФ утвердило принцип определения ставок портовых сборов в морских портах на 2026-2030 годы.

"Для обеспечения финансовой устойчивости предприятий служба разработала подход к определению долгосрочных параметров индексации ставок портовых сборов на уровне "инфляция минус 0,1 процентного пункта", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что новый подход позволит обеспечить регулярную и своевременную индексацию ставок портовых сборов с учетом инфляции, стабильное функционирование и платежеспособность предприятий.

Как сообщалось, в 2024 году портовые сборы в РФ были проиндексированы на 4,9%.

