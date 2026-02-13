Поиск

Цены на продукты питания в РФ в январе выросли на 1,8%, на алкоголь – на 3%

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Цены на продукты питания в РФ в январе выросли на 1,8%, алкогольные напитки подорожали на 3%, сообщил Росстат в пятницу.

Наибольшие темпы роста продемонстрировала плодоовощная продукция - на 8,8%. В том числе огурцы подорожали на 32,7%, помидоры - на 18%, картофель - на 9,4%. В числе подешевевших овощей статведомство назвало сладкий перец, цены на который снизились на 2,2%.

На мясном рынке больше всего подорожали говядина (на 1,9%) и мясные консервы для детского питания (на 1,8%), на рыбном – неразделанная мороженая рыба (на 1,3%). Среди хлеба и хлебобулочной продукции, а также круп наибольшая положительная динамика у пшеничного хлеба – рост на 1,2%. В то же время цены на рис и хлопья из злаков (сухие завтраки) снизились на 0,2%.

На алкогольном рынке быстрее других напитков дорожала водка – на 7,2%, цены на коньяк выросли на 3,3%, игристое вино – на 2,3%, виноградное вино – на 1,3%.

Цены на яйца повысились на 1,2%.

Росстат также зафиксировал снижение цен на оливковое масло на 1,7%, на сливочное – на 0,1%, на сахар-песок – на 0,4%.

Росстат
Новости

