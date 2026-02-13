Индекс МосБиржи поднялся к 2780 пунктам на решении ЦБ по ставке

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в пятницу подрос после решения Банка России снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта до 15,5% годовых и смягчения сигнала регулятора относительно дальнейшей ДКП; также позитивом стали новости о следующем раунде трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию (пройдут 17-18 февраля).

Индекс МосБиржи поднялся в район 2780 пунктов после утреннего локального отката ниже 2750 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи вырос на 0,4% до 2776,34 пункта (максимум сессии - 2781,2 пункта), индекс РТС вырос на 0,4% до 1132,99 пункта; лидировали в росте акции ВТБ (+3,2%), АФК "Система" (+3,1%), "ММК" (+2,6%), но упали бумаги "Норникеля" (-3,2%) на новостях об импортных пошлинах США на палладий из России.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ с 14 февраля, составил 77,1944 рубля (+0,64 копейки).

ЦБ, понизив ставку, смягчил сигнал по ДКП: регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Также ЦБ уточнил прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год до 13,5-14,5% с 13-15% и повысил прогноз по средней ставке на 2027 год до 8-9% с 7,5-8,5%, на 2028 год - сохранил на уровне 7,5-8,5% годовых.

Кроме того, ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2026 год до 4,5-5,5% с 4,0-5,0%, отметив, что проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что сигнал ЦБ не является жестким обязательством снижать ставку, не привязан к конкретным заседаниям, а базовый сценарий прогноза ЦБ допускает и паузу - все будет зависеть от статданных.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что очередной раунд трехсторонних переговоров по Украине запланирован 17-18 февраля в Женеве, российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

Подорожали в пятницу также акции "Хэдхантера" (+2,4%), "Ростелекома" (+2,3%), "Яндекса" (+1,6%), "Северстали" (+1%), "Т-Технологий" (+1%), "НЛМК" (+0,9%), "МТС" (+0,9%), "Газпрома" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,7%), Сбербанка (+0,7% и +0,4% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "Группы компаний ПИК" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), "ВК" (+0,1%).

Саудовская Midad Energy подписала соглашение о намерениях на приобретение подсанкционных активов "ЛУКОЙЛа", сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией. Сделка зависит от одобрения регулирующих органов США, отмечает агентство. Соглашение, подписанное в конце января, охватывает все подпавшие под санкции активы, рассказали источники Reuters.

Котировки "Норникеля" откатились к уровню недельной давности на новостях о новом размере антидемпинговых пошлин США на импорт палладия из России. Агентство Федерального правительства США BBG (Broadcasting Board of Governors) сообщило в пятницу о предварительном положительном решении Минторга США относительно расследования антидемпинговых пошлин на импорт необработанного палладия из России. В предварительном решении указаны ставки антидемпинговой пошлины в размере 132,83% на импорт необработанного палладия из России, которые могут вступить в силу уже на следующей неделе.

Подешевели также акции "Полюса" (-2,7%), "Интер РАО" (-1,6%), "ФосАгро" (-1,3%), "Роснефти" (-1%), "Русала" (-1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%).

Производство группы компаний "Южуралзолото" (-0,1%) (ЮГК) в 2025 году выросло на 13% и немного превысило 12 тонн золота. Это, напоминает ЮГК, говорит о выполнении утвержденной производственной программы на 2025 год (прогноз составлял 12-14,4 тонны золота). В 2026 году ЮГК рассчитывает увеличить производство еще на 4-17%, до 12,5-14 тонн золота.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", решение о снижении ставки регулятор обосновал неизменчивостью устойчивых показателей текущего роста цен, что, по мнению ЦБ, будет способствовать снижению инфляции после исчерпания разовых факторов.

Несмотря на тот факт, что снижение ставки на 50 б.п. не сможет оказать существенного влияния на макроэкономические показатели, это в целом стало позитивным сигналом для рынка - индексы МосБиржи и RGBI выросли. Это связано как с самим фактом снижения ставки, так и с более мягким сигналом относительно ее дальнейшей траектории. "В конечном итоге Банк России сохраняет консервативную позицию относительно траектории ключевой ставки и будет очень аккуратно принимать дальнейшие шаги. Мы сохраняем свой базовый прогноз по ключевой ставке по итогам 2026 года на уровне 12% годовых", - отмечают эксперты компании "Цифра брокер".

По оценке эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, уровень неопределенности на рынке снизился - ЦБ снизил ставку, также стало известно, что следующий раунд трехсторонних переговоров по Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве. Решение ЦБ сюрпризом не стало, но снижение стоимости фондирования для акций определенно благоприятнее монетарной паузы, которая также не исключалась аналитиками, отметил эксперт.

В Китае следующая неделя будет выходной по случаю лунного Нового года, понедельник будет выходным в США в связи с празднованием Дня президентов. В еврозоне будет опубликована статистика по объему промышленного производства за декабрь, на российском рынке ожидаются операционные результаты ПАО "Мосгорломбард" за январь.

"Начало будущей недели может выдаться волатильным. Если появятся какие-то подвижки и конкретика в мирных переговорах по Украине, индекс МосБиржи может выйти из боковика вверх с ближайшей целью в районе 2850-2860 пунктов. Снизу актуальные поддержки - промежуточные 2750 пунктов и опорные 2700-2720 пунктов", - считает Шепелев.

По словам старшего портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, реакция рынка акций на снижение ставки ЦБ была сдержанно позитивной, индекс МосБиржи протестировал 2780 пунктов, но не достиг уровня сопротивления 2800 пунктов.

Наиболее заметный рост на рынке акций в моменте наблюдался в котировках акций компаний с относительно высокой долговой нагрузкой (АФК "Система", "Газпром"), в металлургическом, банковском ("Т-Технологии", ВТБ, Сбербанк), потребительском ("Магнит") секторах, а также в бумагах эмитентов на стыке секторов ("Озон" - потребительский сектор и финтех), отмечает эксперт.

Сдержанная реакция рынка объясняется, вероятно, тем, что ожидания по снижению ставки ЦБ до конца года до 12-13% в любом случае заложены рынком в стоимость акций, а также тем, что в текущий момент для рынка не менее важны новости по санкционной повестке и перспективам мирного украинского урегулирования. В пятницу подтвердились сообщения о том, что мирные переговоры продолжатся 17-18 февраля, на этот раз в Женеве, констатировал Алексеев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, геополитические и монетарные сигналы дают поводы для сдержанного оптимизма на рынке акций.

Индексы МосБиржи и РТС восстановились от минимумов недели благодаря сообщениям о проведении следующего раунда переговоров по Украине на предстоящей неделе, а также снижению ключевой ставки ЦБ со смягчением тона регулятора.

Рынок акций на этих факторах на следующей неделе сохранит базу для развития роста. Сдерживать покупки, в то же время, может сохранение геополитической напряженности (ЕС разрабатывает новый пакет санкций против России, введения новых ограничений не исключают и в США), а также динамика цен на сырьевые товары и отдельные корпоративные факторы. Актуальность позитивных сигналов может позволить индексу МосБиржи протестировать годовой максимум 2843 пункта. Отступление от сопротивления 2810 пунктов может предвещать боковую динамику или новый виток снижения с важной поддержкой у годового минимума 2674 пункта, полагает аналитик.

По словам инвестиционного стратега ИК "Гарда Капитал" Александра Бахтина, последние маркеры по инфляции говорят о прохождении всплеска роста цен из-за разового влияния от повышения НДС и тарифов ЖКУ. Как отмечает в релизе сам регулятор, после "исчерпания влияния разовых факторов инфляция возобновит снижение". Также отмечаются сокращение напряженности на рынке труда и более сдержанная кредитная активность на рубеже 2025-2026 годов после ее повышения в осенние месяцы.

Тем не менее сигнал остается жестким: проинфляционные риски среднесрочно по-прежнему преобладают над дезинфляционными. Наиболее полная картина макроданных будет у регулятора только к апрелю, поэтому теперь есть немалая вероятность монетарной паузы в марте, считает эксперт.

Активизация периода секвестра ставки ожидается с начала лета. К июню ставка может составить 15%, к началу осени - может потерять 200 б.п. Затем ее сокращение может замедлиться из-за второго в году повышения тарифов ЖКУ с 1 октября. К концу года по-прежнему можно ориентироваться на уровень 12%, полагает Бахтин.

"Снижение ключевой ставки - это сдержанный позитив для рынка акций и одновременно повод для небольшого ослабления позиций рубля. И хотя курсы валют до конца первого квартала вряд ли уйдут далеко от текущих значений, смягчение денежно-кредитных условий, стабилизация импорта и давление на экспорт могут к началу весны пододвинуть доллар к 80 руб./$1, евро - к 93 руб./EUR1, а юань - к 11,5 руб./юань", - считает представитель ИК "Гарда Капитал".

В Азии в пятницу наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, австралийский ASX Australia - на 1,5%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng потерял 1,7%), стабильны Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились на 0,1-0,2%) и Штаты (индексы к 18:50 МСК изменились в пределах 0,1%).

Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе увеличились на 2,4% в годовом выражении, сообщило министерство труда. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 2,7% в декабре. Аналитики в среднем прогнозировали повышение цен в прошлом месяце на 2,5%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке к вечеру в пятницу цены консолидировались после заметного отката в четверг из-за ослабления опасений по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке, а также прогнозов избытка предложения. Рынок завершает в минусе вторую неделю подряд.

К 18:50 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на 0,2% до $67,63 за баррель (-2,7% в четверг), мартовские фьючерсы на WTI дешевели на 0,05% до $62,8 за баррель (-2,8% накануне).

Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегерану необходимо заключить соглашение с Вашингтоном, в противном случае Штаты могут пойти на решительные меры против Ирана. Если предложенные Тегераном договоренности не будут справедливыми и выгодными, для Ирана наступят "очень тяжелые времена", добавил Трамп.

Давление на рынок также оказали данные о существенном росте запасов нефти в США на прошлой неделе (на 8,53 млн баррелей) и сигналы увеличения поставок из Венесуэлы.

На этой неделе Brent и WTI потеряли в цене около 1%.

Международное энергетическое агентство понизило оценку роста спроса на нефть в 2026 году и ожидает сохранения значительного избытка предложения на рынке. Прогноз МЭА предполагает, что в 2026 году предложение нефти будет превышать спрос примерно на 3,73 млн баррелей в сутки.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" в пятницу подорожали бумаги ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (+9,5%), "Глоракса" (+3,1%), МТС-банка (+2,6%), ПАО "Сегежа Групп" (+2,6%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (+2,2%), ПАО "Ренессанс страхование" (+2%).

Подешевели акции "Ижстали" (-4,8%), ПАО "Пермэнергосбыт" (-4,6% и -5,7% "префы"), ПАО "Лензолото" (-2,6% и -5,6% "префы"), "Русснефти" (-2,6%), ПАО "Русолово" (-2,3%).

ПАО "Русснефть" в 2025 году получило чистую прибыль в 7,75 млрд рублей по РСБУ, что в 5,4 раза меньше результата предыдущего года (41,58 млрд рублей), сообщается в отчете компании. Выручка НК снизилась на 26,6%, до 221,62 млрд рублей (против 301,83 млрд рублей годом ранее).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 83,72 млрд рублей (из них 12,95 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 10,21 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,13 млрд рублей на акции "Газпрома").

За неделю индексы РТС и МосБиржи выросли на 1,3-1,5% на фоне роста доллара от ЦБ на 0,14 рубля.