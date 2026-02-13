Цены на бензин в РФ в январе выросли на 1,35% после снижения на 0,43% в декабре

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России в январе 2026 года вернулись к росту, повысившись относительно предыдущего месяца на 1,35% после снижения в декабре 2025 года на 0,43% и в ноябре на 0,85%, сообщил Росстат в пятницу.

Ранее бензин дорожал на 2,63% в октябре, на 2,58% в сентябре, на 1,81% в августе, на 1,37% в июле и на 0,66% в июне, на 0,29% в мае, на 0,6% в апреле, на 0,55% в марте, на 0,51% в феврале, на 0,62% в январе.

По сравнению с январем 2025 года потребительские цены на бензин в первом месяце этого года стали выше на 11,58%.

Дизельное топливо в РФ в январе 2026 года подорожало на 1,4% после роста на 0,8% в декабре 2025 года, на 1,7% в ноябре, на 2,1% в октябре, на 1,5% в сентябре и на 0,2% в августе.

В 2025 году рост потребительских цен на бензин в РФ составил 10,78%, почти вдвое обогнав общую инфляцию (5,59% по итогам года). В 2024 году цены повысились на 11,13%, немногим больше общей инфляции за год (9,52%).