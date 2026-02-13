Поиск

Цены на бензин в РФ в январе выросли на 1,35% после снижения на 0,43% в декабре

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России в январе 2026 года вернулись к росту, повысившись относительно предыдущего месяца на 1,35% после снижения в декабре 2025 года на 0,43% и в ноябре на 0,85%, сообщил Росстат в пятницу.

Ранее бензин дорожал на 2,63% в октябре, на 2,58% в сентябре, на 1,81% в августе, на 1,37% в июле и на 0,66% в июне, на 0,29% в мае, на 0,6% в апреле, на 0,55% в марте, на 0,51% в феврале, на 0,62% в январе.

По сравнению с январем 2025 года потребительские цены на бензин в первом месяце этого года стали выше на 11,58%.

Дизельное топливо в РФ в январе 2026 года подорожало на 1,4% после роста на 0,8% в декабре 2025 года, на 1,7% в ноябре, на 2,1% в октябре, на 1,5% в сентябре и на 0,2% в августе.

В 2025 году рост потребительских цен на бензин в РФ составил 10,78%, почти вдвое обогнав общую инфляцию (5,59% по итогам года). В 2024 году цены повысились на 11,13%, немногим больше общей инфляции за год (9,52%).

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дмитриев в Женеве проведет переговоры с представителями США

ФАС возбудила десять дел в отношении участников торгов нефтепродуктами

 ФАС возбудила десять дел в отношении участников торгов нефтепродуктами

В России годовая инфляция в январе ускорилась до 6%

США могут ввести пошлину в 133% на импорт палладия из России

 США могут ввести пошлину в 133% на импорт палладия из России

ЦБ сообщил о росте объема хищений мошенников в 2025 году до 29,3 млрд рублей

Контракт Алексея Миллера во главе "Газпрома" продлен еще на пять лет

 Контракт Алексея Миллера во главе "Газпрома" продлен еще на пять лет

ЦБ не считает системными проблемы отдельных застройщиков

ЦБ РФ в пятницу рассматривал два варианта решения по ставке

Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ в 2025 году снизилась на 9,1%

 Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ в 2025 году снизилась на 9,1%

ЦБ пока не может сказать, исчерпан ли эффект от повышения НДС
Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 136 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8398 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 48 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 134 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });