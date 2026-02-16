ВВП Японии в IV квартале вырос хуже прогноза

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Экономика Японии в четвертом квартале 2025 года увеличилась на 0,1% к предыдущему кварталу, по предварительным данным правительства.

По пересмотренным данным, в третьем квартале ВВП снизился на 0,7%, а не на 0,6%, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,4% в прошлом квартале, по данным Trading Economics.

Рост потребительских расходов, на долю которых приходится свыше половины экономики страны, в октябре-декабре замедлился до минимальных за год 0,1% с 0,4% в предыдущие три месяца и совпал с ожиданиями. Госрасходы также повысились на 0,1%, как и кварталом ранее. Капиталовложения бизнеса выросли на 0,2% после спада на 0,3% в июле-сентябре.

Объем экспорта сократился на 0,3% после снижения на 1,4% кварталом ранее. Импорт уменьшился на 0,3% (-0,1% в июле-сентябре).

В четвертом квартале подъем ВВП Японии в пересчете на годовые темпы составил 0,2%. В третьем квартале данный показатель сократился на 2,6%, а не на 2,3%, как было объявлено ранее.