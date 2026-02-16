Поиск

Банк "Санкт-Петербург" в январе снизил чистую прибыль по РСБУ на 29,4%, до 3,6 млрд рублей

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Банк "Санкт-Петербург" в январе 2026 года сократил чистую прибыль по РСБУ на 29,4% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 3,6 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Рентабельность капитала (ROE) в январе равнялась 19,7%.

Чистый процентный доход в прошлом месяце снизился на 11,7% - до 5,8 млрд рублей, чистый комиссионный доход - вырос на 6,7%, до 0,9 млрд рублей.

Расходы на резервы по кредитам в январе составили 0,5 млрд рублей. Стоимость риска была равна 0,7%.

Банк в прошлом месяце увеличил операционные расходы на 27,6% - до 1,9 млрд рублей. Отношение расходов к доходам составило 28,2%.

Кредитный портфель до вычета резервов на 1 февраля был равен 952,1 млрд рублей (рост на 1,5% к уровню 1 января 2026 года). Корпоративный кредитный портфель вырос с начала года на 1,7% и составил 748,7 млрд рублей, розничный - на 0,8%, до 203,3 млрд рублей.

Просроченная задолженность на 1 февраля осталась на уровне 1 января 2026 года - 1,6%. Уровень покрытия резервами просроченной задолженности равнялся 180,6% (182,7% на 1 января).

Средства клиентов в январе увеличились на 0,1% - до 875,4 млрд рублей. Средства корпоративных клиентов возросли на 2,4% - до 374,3 млрд рублей, средства розничных клиентов снизились на 1,5%, до 501 млрд рублей.

Собственный капитал банка, рассчитанный в соответствии с методикой ЦБ РФ (Базель III), достиг 205,3 млрд рублей (рост с начала года на 0,5%). Основной капитал равнялся 159,9 млрд рублей, что на 0,1% меньше, чем на 1 января 2026 года.

Норматив достаточности основного капитала составил по итогам первого месяца 2026 года 16,3% (16,6% на 1 января 2026 года), норматив достаточности собственного капитала - 20,9% (21,1%).

Банк "Санкт-Петербург" по итогам 2025 года занял 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

