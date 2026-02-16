Поиск

Шохин заявил, что роль совета директоров требует переосмысления

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин высказался за пересмотр подходов в работе советов директоров компаний, чтобы повысить скорость и качество принимаемых ими решений.

"Корпоративное управление в России прошло большой путь: от выстраивания базовых регламентов до формирования профессиональных советов директоров, способных быть полноценными стратегическими партнёрами менеджмента. Сегодня мы видим, что внешняя среда предъявляет новые требования к скорости и качеству принимаемых решений. В этих условиях сама роль совета директоров - его повестка, методы работы, критерии оценки - требует переосмысления, и возможно, определённой корректировки", - цитирует Шохина пресс-служба Ассоциации профессиональных директоров (АНД).

По данным проведенного АНД и консалтинговой компанией ТеДо опроса действующих директоров о будущем советов, 34% ответивших прогнозируют усиление стратегической роли, связанной с долгосрочным развитием компании; 29% ожидают усиления экспертной роли в части менторства, поддержки менеджмента и акционеров; 25% считают, что возрастет антикризисная роль совета в условиях нестабильной среды. Лишь 8% полагают, что в работе этого органа ничего не изменится.

В преддверии XV Всероссийского форума по корпоративному управлению "Совет директоров 3.0", который пройдет 19 февраля в Москве, АНД выступила с обращением к профессиональному сообществу, в котором констатировала, что под давлением макроэкономических факторов, скорости технологических сдвигов и вопросов преемственности влияние советов на бизнес во многих компаниях остается формальным, прежние лучшие практики уже не всегда отвечают на вызовы. "Советы нередко действуют в логике краткосрочных решений, уже подготовленных менеджментом. Компании недоиспользуют потенциал независимых директоров. Внимание зачастую сосредоточено на показателях прошлого периода", - говорится в обращении.

АНД считает, что советы директоров должны сфокусироваться на долгосрочной устойчивости компаний; сценарном планировании; создании среды для раскрытия потенциала команды; стратегическом взаимодействии с расширившимся кругом стейкхолдеров, включая общество и государство.

Александр Шохин РСПП
