Рубль утром немного дешевеет к юаню

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Китайский юань подрос на Московской бирже при открытии торгов в понедельник. Рубль подешевел при сниженной активности рынка и в ожидании дальнейших драйверов к изменению курса.

В понедельник биржи Китая не работают, так как в стране отмечают Новый год по Лунному календарю.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,118 руб. (+2,2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,43 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Инфляция в России в январе 2026 года составила 1,62% после 0,32% в декабре 2025 года, сообщил в пятницу Росстат. Рост потребительских цен в январе 2026 года оказался значительно ниже ожиданий аналитиков (консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 1,96%), а также ниже недельной динамики, которая указывала на рост цен в январе на 2,05%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в январе 2026 года ускорилась до 6,00% (аналитики ожидали 6,35%) с 5,59% на конец декабря 2025 года.

Исходя из данных за 9 дней февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 9 февраля замедлилась до 5,93% с 6,00%, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ). То есть годовая инфляция на 9 февраля оказалась примерно на 0,4 п.п. ниже, чем ЦБ оценивал ее на эту дату (6,3%) до выхода данных по месячной инфляции в январе.

Ставка ЦБ

Совет директоров Банка России на заседании 13 февраля принял решение снизить ключевую ставку с 16% до 15,5%. В этот раз, снизив ставку, ЦБ одновременно смягчил сигнал. "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - заявил ЦБ. Также регулятор убрал упоминание продолжительности из фразы о поддержании жестких денежно-кредитных условий.

ЦБ в пятницу повысил прогноз по инфляции в РФ в 2026 году до 4,5-5,5% с 4,0-5,0%, ожидает возвращение инфляции к таргету в 4% в 2027 году.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, по инфляции в 2026 году составляет 5,4% (вырос с 5,1% по опросу в конце декабря), в 2027 году - 4,5%.

ЦБ РФ может понизить ключевую ставку еще на 50 базисных пунктов (до 15% годовых) в марте, а к концу 2026 года опустить ее до 12% годовых, считают аналитики SberCIB Investment Research.

Банк России на заседании 13 февраля 2026 года рассматривал два варианта: снизить ставку до 15,5% или сохранить ее на уровне 16% годовых. В будущем, по словам регулятора, ЦБ может рассматривать как более широкие шаги снижения, так и паузы.

Комментарии ЦБ на пресс-конференции подтвердили смягчение его риторики, отмечают эксперты. Представители регулятора отметили, что у него появилось больше уверенности в том, что они смогут и дальше снижать ключевую ставку.

По прогнозам аналитиков SberCIB, в марте ЦБ РФ может вновь снизить ставку еще на 50 базисных пунктов, до 15% годовых, а к концу текущего года она может опуститься до 12% годовых.

Эксперты инвестбанка считают, что в условиях смягчения риторики регулятора ОФЗ с фиксированным купоном и погашением через шесть-одиннадцать лет выглядят все более привлекательно для инвесторов.

Нефть

Цены на нефть стабильны в понедельник, рынок ждет начала второго раунда переговоров между США и Ираном.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:07 по Москве составляет $67,73 за баррель, что на 0,03% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подросли в цене к этому времени на 0,02%, до $62,88 за баррель.

Первый раунд переговоров Вашингтона и Тегерана состоялся ранее в этом месяце в Омане, стороны договорились о продолжении переговорного процесса. Переговоры должны продолжиться в Женеве во вторник.

Страны ОПЕК+ склоняются к тому, чтобы возобновить наращивание добычи с апреля после трехмесячной приостановки, сообщило Reuters со ссылкой на источники.

Альянс рассчитывает на рост спроса в летний период, на который традиционно приходится пик потребления, при этом цены на нефтяном рынке за последние месяцы повысились на фоне противостояния США и Ирана.