Поиск

Рубль утром немного дешевеет к юаню

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Китайский юань подрос на Московской бирже при открытии торгов в понедельник. Рубль подешевел при сниженной активности рынка и в ожидании дальнейших драйверов к изменению курса.

В понедельник биржи Китая не работают, так как в стране отмечают Новый год по Лунному календарю.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,118 руб. (+2,2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,43 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Инфляция в России в январе 2026 года составила 1,62% после 0,32% в декабре 2025 года, сообщил в пятницу Росстат. Рост потребительских цен в январе 2026 года оказался значительно ниже ожиданий аналитиков (консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 1,96%), а также ниже недельной динамики, которая указывала на рост цен в январе на 2,05%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в январе 2026 года ускорилась до 6,00% (аналитики ожидали 6,35%) с 5,59% на конец декабря 2025 года.

Исходя из данных за 9 дней февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 9 февраля замедлилась до 5,93% с 6,00%, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ). То есть годовая инфляция на 9 февраля оказалась примерно на 0,4 п.п. ниже, чем ЦБ оценивал ее на эту дату (6,3%) до выхода данных по месячной инфляции в январе.

Ставка ЦБ

Совет директоров Банка России на заседании 13 февраля принял решение снизить ключевую ставку с 16% до 15,5%. В этот раз, снизив ставку, ЦБ одновременно смягчил сигнал. "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - заявил ЦБ. Также регулятор убрал упоминание продолжительности из фразы о поддержании жестких денежно-кредитных условий.

ЦБ в пятницу повысил прогноз по инфляции в РФ в 2026 году до 4,5-5,5% с 4,0-5,0%, ожидает возвращение инфляции к таргету в 4% в 2027 году.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, по инфляции в 2026 году составляет 5,4% (вырос с 5,1% по опросу в конце декабря), в 2027 году - 4,5%.

ЦБ РФ может понизить ключевую ставку еще на 50 базисных пунктов (до 15% годовых) в марте, а к концу 2026 года опустить ее до 12% годовых, считают аналитики SberCIB Investment Research.

Банк России на заседании 13 февраля 2026 года рассматривал два варианта: снизить ставку до 15,5% или сохранить ее на уровне 16% годовых. В будущем, по словам регулятора, ЦБ может рассматривать как более широкие шаги снижения, так и паузы.

Комментарии ЦБ на пресс-конференции подтвердили смягчение его риторики, отмечают эксперты. Представители регулятора отметили, что у него появилось больше уверенности в том, что они смогут и дальше снижать ключевую ставку.

По прогнозам аналитиков SberCIB, в марте ЦБ РФ может вновь снизить ставку еще на 50 базисных пунктов, до 15% годовых, а к концу текущего года она может опуститься до 12% годовых.

Эксперты инвестбанка считают, что в условиях смягчения риторики регулятора ОФЗ с фиксированным купоном и погашением через шесть-одиннадцать лет выглядят все более привлекательно для инвесторов.

Нефть

Цены на нефть стабильны в понедельник, рынок ждет начала второго раунда переговоров между США и Ираном.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:07 по Москве составляет $67,73 за баррель, что на 0,03% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подросли в цене к этому времени на 0,02%, до $62,88 за баррель.

Первый раунд переговоров Вашингтона и Тегерана состоялся ранее в этом месяце в Омане, стороны договорились о продолжении переговорного процесса. Переговоры должны продолжиться в Женеве во вторник.

Страны ОПЕК+ склоняются к тому, чтобы возобновить наращивание добычи с апреля после трехмесячной приостановки, сообщило Reuters со ссылкой на источники.

Альянс рассчитывает на рост спроса в летний период, на который традиционно приходится пик потребления, при этом цены на нефтяном рынке за последние месяцы повысились на фоне противостояния США и Ирана.

Московская биржа МосБиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Банк "Санкт-Петербург" может направить на выплату дивидендов 50% прибыли за 2025 г.

Росморречфлот получит 5,8 млрд рублей на локализацию последствий разлива мазута в Черном море

Дмитриев в Женеве проведет переговоры с представителями США

 Дмитриев в Женеве проведет переговоры с представителями США

ФАС возбудила десять дел в отношении участников торгов нефтепродуктами

 ФАС возбудила десять дел в отношении участников торгов нефтепродуктами

В России годовая инфляция в январе ускорилась до 6%

США могут ввести пошлину в 133% на импорт палладия из России

 США могут ввести пошлину в 133% на импорт палладия из России

ЦБ сообщил о росте объема хищений мошенников в 2025 году до 29,3 млрд рублей

Контракт Алексея Миллера во главе "Газпрома" продлен еще на пять лет

 Контракт Алексея Миллера во главе "Газпрома" продлен еще на пять лет

ЦБ не считает системными проблемы отдельных застройщиков

ЦБ РФ в пятницу рассматривал два варианта решения по ставке
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 70 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8421 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });