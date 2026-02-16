Поиск

Индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,6% в начале основных торгов

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в понедельник продолжил пятничный рост после решения ЦБ снизить ключевую ставку и в ожидании очередного раунда трехсторонних переговоров РФ-США-Украина по украинскому урегулированию (пройдут 17-18 февраля). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,6%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2793,05 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1139,81 пункта (+0,6%). Из индексных бумаг лидируют в росте акции банка "Санкт-Петербург" (+3,7%) на новостях о дивидендах; также прибавляют в цене акции ВТБ (+2,7%), "Хэдхантера" (+1,9%), "Яндекса" (+1,9%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 14 февраля, составляет 77,1944 руб. (+0,64 копейки).

Новость дополняется

Московская биржа МосБиржа
