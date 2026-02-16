ПСБ повторно выставил на торги обращенные в доход РФ активы Raven Russia за 90 млрд рублей

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - ПСБ второй раз выставил на аукцион обращенные в доход России активы ГК Raven Russia (Великобритания), крупного владельца складской недвижимости, говорится в документах торговой площадки ГИС "Торги".

Речь идет о продаже 100% долей и акций 17 юрлиц: АО "Кулон Девелопмент", АО "Кулон-Истра", АО "Ногинск-Восток", АО "Ресурс-Экономия", АО "Торос", ООО "Север Эстейт", ООО "Гориго", ООО "Дельта", ООО "Союз-Инвест", ООО "ЕГ Логистика", ООО "КИП 1", ООО "Кстово Девелопмент", ООО "Кулон СПБ", ООО "Лига", ООО "Логопарк Дон", ООО "Логопарк Обь", ООО "Феникс".

Компаниям принадлежат транспортные и складские терминалы, располагающиеся на участках суммарной площадью около 487 га в Москве, Петербурге, Московской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской и Ростовской областях. Согласно сайту группы, в ее портфеле 16 логистических парков класса "А" и один бизнес-центр общей площадью 1,9 млн кв. метров.

Начальная цена лота составляла 90,09 млрд рублей с учетом НДС. Шаг аукциона - 900,92 млн рублей, размер задатка - 18,02 млрд рублей.

Заявки принимаются до 20 февраля, дата их рассмотрения - 24 февраля.

Ранее ПСБ уже выставлял пакет на аукцион в октябре 2025 года. Торги, запланированные на 3 декабря 2025 года, были признаны несостоявшимися.

Газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники писала, что Арбитражный суд Москвы в феврале 2025 года в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры об истребовании в пользу государства долей и акций группы стратегических компаний Raven Russia. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

По данным газеты, британская Raven Property Group Limited скупала российские общества, владеющие транспортными терминалами. При этом компания проигнорировала предусмотренные 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" правила и процедуры, согласно которым требуется уведомить правительство и получить его согласие на установление контроля над такими компаниями.

Предприятия холдинга были оформлены на Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited (ранее Prestino Investments Limited), Phoenix Property Group Limited, Raven Russia Holdings Cyprus Limited и другие офшоры. Генпрокуратура пришла к выводу, что офшоры обеспечивали "скрытое владение и извлечение прибыли для последующего ее перевода за границу", писал "Коммерсантъ".

Британская Raven Russia специализируется на строительстве и управлении логистическими комплексами, ранее являлась лидером складского сектора России.