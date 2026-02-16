Поиск

Евросоюз во II полугодии 2025 г. сократил ввоз удобрений из России на 44%

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз во II полугодии 2025 года импортировал из России 1,53 млн тонн удобрений - на 44% меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют данные Eurostat.

С 1 июля 2025 года ЕС поднял импортные пошлины на удобрения из России (в дополнение к действующей адвалорной ставке в 6,5% введена специфическая пошлина в размере 40 евро/т для азотных и 45 евро/т для сложных удобрений).

Перед повышением пошлин страны объединения существенно нарастили ввоз российских удобрений: их импорт за январь-июнь взлетел на 48% в годовом выражении, до 3,26 млн тонн.

Суммарно по итогам 2025 года Евросоюз закупил у России почти 4,8 млн тонн удобрений на 1,74 млрд евро. В натуральном выражении этот показатель оказался на 3% ниже уровня 2024 года, а в денежном - вырос на 4%.

Доля России в импорте удобрений Евросоюзом по итогам всего 2025 года составила 23% против 27% годом ранее (в физическом объеме).

Поставки российских азотных удобрений в ЕС за прошлый год выросли на 5%, до 2,68 млн тонн, калийных - на 12%, до 567 тыс. тонн. Импорт сложных удобрений сократился на 17% и составил 1,55 млн тонн.

Крупнейшим покупателем российских удобрений в ЕС осталась Польша, в прошлом году нарастившая их импорт на 41% - до 1,8 млн тонн. На втором месте - Германия (511 тыс. тонн, на уровне 2024 года), за ней следуют Франция (366 тыс. тонн, - 42% г/г), Румыния (363 тыс. тонн, +1%) и Испания (329 тыс. тонн, - 14%).

