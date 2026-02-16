Поиск

Промпроизводство в еврозоне в декабре снизилось максимально за 8 месяцев

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Промпроизводство в еврозоне в декабре снизилось на 1,4% к ноябрю - максимальными темпами с апреля 2025 года, говорится в отчете Статистического управления Евросоюза Eurostat.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагал снижение показателя на 1,5%.

По пересмотренным данным, в ноябре промпроизводство в регионе увеличилось на 0,3%, а не на 0,7%, как сообщалось ранее.

Выпуск средств производства в декабре сократился на 1,9% после роста на 2,6% месяцем ранее. Производство энергоносителей уменьшилось на 0,3%, промежуточных товаров - на 0,1%, потребительских товаров длительного пользования - увеличилось на 0,2%.

Рост промпроизводства в годовом выражении в декабре замедлился до 1,2% с 2,2% в ноябре. По итогам всего 2025 года промпроизводство в еврозоне выросло на 1,5%.

