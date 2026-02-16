Поиск

Импорт алмазов в Индию в январе упал на 15% г/г до $598 млн

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Чистый импорт алмазного сырья в Индию в январе 2026 года оценивается в $598 млн. Это следует из предварительных данных Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).

Импорт алмазов в стоимостном выражении оказался на 15% ниже данных годичной давности.

При этом объем чистого импорта (6,7 млн карат) был на 2% выше данных первого месяца прошлого года, что говорит о снижении средней цены закупаемого Индией алмазного сырья.

Чистый экспорт бриллиантов Индией в январе составил около $811 млн. Объем экспорта был на 4% ниже уровня годичной давности.

Индия является одним из основных покупателей алмазов, в первую очередь мелкого алмазного сырья российской "АЛРОСА", и крупнейшим в мире центром производства бриллиантов – в этой стране изготавливается 95% бриллиантов мира.

