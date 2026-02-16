Проект о заключении части договоров ОСАГО через ЕПГУ разделил участников рынка и регулятора

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы подготовили законопроект с поправками в закон об ОСАГО, который существенно расширяет функционал Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) в части работы с полисами, позволяя заключать часть договоров "автогражданки" без участия страховщиков ОСАГО через ЕПГУ. Проект вызвал обеспокоенность страхового сообщества: Российский союз автостраховщиков (РСА) обратился с письмом в комитет по финансовому рынку Госдумы. В Банке России идею поддерживают.

Как следует из текста законопроекта, с которым ознакомился "Интерфакс", он предусматривает включение в федеральный закон об ОСАГО отдельной статьи, посвященной порядку заключения электронных договоров через ЕПГУ в отношении водителей-физлиц по их желанию. Но не всех, а использующих транспортные средства в качестве такси, а также для владельцев мототранспорта.

В законопроекте изложены требования к составлению заявления на заключение договора через ЕПГУ в электронном виде, а также порядок подтверждения данных, представленных в заявлении на заключение договора автовладельца через АИС страхования, то есть через "Национальную страховую информационную систему" (НСИС, "дочка" ЦБ). Страховщик ОСАГО, согласно проекту, при оформлении договора выбирается автовладельцем произвольно – "владелец вправе указать любого страховщика, имеющего лицензию ОСАГО".

Заявление на оформление полиса через Госуслуги подписывается электронной подписью. Договор заключается "сроком на 1 год собственником транспортного средства - физлицом, сведения о котором содержатся в госреестре транспортных средств", короткие полисы для такси по этому законопроекту через ЕПГУ заключаться не могут.

В оформленном через ЕПГУ договоре указываются сведения о страхователе, транспортном средстве, водителе, наименование страховщика, предусмотрена временная франшиза. При включении в договор помимо владельца других водителей должно быть получено их согласие.

Договор начинает действовать при условии оплаты премии, а также подтверждения этого факта через АИС страхования, после истечения временной франшизы.

Если страхователь не согласен с ценой заключенного через ЕПГУ договора, он может после оплаты полиса обращаться по поводу возврата части переплаченной премии к страховщику напрямую, ЕПГУ в этом участвовать уже не будет.

Предполагается, что предложенные поправки в закон об ОСАГО должны вступить в силу через 180 дней со дня официального опубликования.

Законопроект пока не внесен в Госдуму официально, однако идея и первоначальная редакция обсуждались на прошлой неделе на президиуме РСА, а также с участием представителей комитета Госдумы по финансовому рынку, сообщил "Интерфаксу" источник на рынке автострахования.

В ходе экспертного обсуждения депутаты поставили вопрос о необходимости проведения дополнительных расчетов относительно затрат на техническую доработку как функционала самого портала Госуслуг, так и на доработку АИС страхования, оператором которой выступает НСИС, добавил собеседник агентства. По его словам, Минцифры и Банк России с законопроектом знакомы и начали его обсуждение.

Говоря о главных опасениях страховщиков ОСАГО относительно новой инициативы, собеседник агентства сообщил, что они связаны с возможностью превращения портала Госуслуг в коммерческий маркетплейс и "потенциального конкурента" страховщиков ОСАГО.

РСА против продаж ОСАГО через ЕПГУ

"РСА не приветствует инициативу о заключении договоров ОСАГО с использованием портала Госуслуг", - сообщили "Интерфаксу" в союзе по поводу предложенного законопроектом нововведения.

"Мы считаем это непрофильной деятельностью для портала, который предназначен для оказания гражданам государственных и муниципальных услуг, но никак не коммерческих. Кроме того, мы считаем, что в настоящее время нет объективных предпосылок для организации дополнительного канала продаж полисов ОСАГО: жалоб на отказы в заключении договоров нет, на рынке предусмотрены разнообразные механизмы обеспечения доступности ОСАГО", - заявили в РСА.

"В случае организации продаж через Госуслуги страховщик лишается возможности справедливо тарифицировать клиента. Более того, по предлагаемой конструкции страховщик, являясь стороной договора, узнает о заключении договора постфактум, что представляется нелогичным и противоречащим как сути страхования, так и логике договорных отношений вообще. А с учетом доверия граждан к порталу Госуслуг и популярности портала можно предвидеть перетекание значительной части клиентов в новый канал, что обрушивает сформировавшуюся конкурентную среду на рынке ОСАГО и даже лишает страховщиков возможности осуществлять кросс-страхование", - заявили в союзе.

Доля охвата

Проблема доступности ОСАГО для автомобилей такси в стране практически разрешена благодаря возможности приобретения краткосрочного договора, заявил "Интерфаксу" глава НСИС Николай Галушин. При этом он подтвердил, что эксперты и страховщики уже начали обсуждать концепцию нового законопроекта. "Сейчас конструкция законопроекта выглядит таким образом, что ОСАГО на портале Госуслуг смогут оформить только владельцы мотоциклов и автомобилей такси", - сказал он.

В 2025 году было заключено 465 тыс. договоров ОСАГО в отношении мотоциклов и еще около 2 тыс. - в отношении владельцев мопедов, скутеров (объем двигателя менее 50 куб. см), а также чуть более 500 тыс. договоров в отношении автомобилей такси - с учетом краткосрочных договоров.

По данным АИС страхования, на начало 2026 года водителей в стране с коэффициентом аварийности в ОСАГО (КБМ) более единицы было 1% от всех договоров ОСАГО. Не считая краткосрочных, это около 500 тыс. полисов. Таким образом, максимум, на кого может распространяться действие предложенного законопроекта - около 3% водителей (1,5 млн полисов ОСАГО), минимум - на 0,5 млн полисов ОСАГО или около 1% их количества, привел подсчеты Галушин. На ЕПГУ, согласно законопроекту, можно заключать договоры только по верхней границе тарифного коридора, то есть по максимальной стоимости, которую страховщики предлагают достаточно убыточным клиентам. (Аналитика ЦБ за прежние годы показывала, что аварийность по ОСАГО в категории такси в 7 раз выше в среднем, чем по обычным легковым автомобилям физлиц - ИФ).

Банк России в декабре прошлого года расширил тарифный коридор в ОСАГО для мотоциклистов на 40%, для такси - на 15%, что обеспечивает страховщику справедливую цену и снимает проблему доступности полисов ОСАГО, дает более точную, индивидуальную корректировку при расчете цен, считает Галушин.

Президент РСА Евгений Уфимцев согласен, что важным элементом стабилизации ситуации с доступностью ОСАГО для такси стало внедрение в марте 2024 года краткосрочных договоров. Страховщики самостоятельно устанавливают коэффициент срока по краткосрочным договорам ОСАГО, имеют возможность учитывать потенциальную убыточность клиента, а не отказывать ему в заключении договора. "Электронные договоры ОСАГО заключаются на сайтах страховщиков или агрегатора из любой точки страны, говорить о недостаточной доступности ОСАГО или необходимости дополнительных мер в этой части не приходится", - сказал он. Даже в тех случаях, когда договор ОСАГО заключался через пул ОСАГО, жалобы на страховщиков практически отсутствуют, заявил Уфимцев.

Согласно опубликованным ЦБ данным, общее количество жалоб на страховщиков ОСАГО в 2025 году снизилось втрое по сравнению с 2024 годом.

ЦБ не видит оснований для беспокойства

Комментируя возможное появление новых поправок и дополнительной главы в законе об ОСАГО, в Банке России "Интерфаксу" заявили, что предложенный законопроект и сама идея оформления через ЕПГУ полисов ОСАГО "для отдельных категорий страхователей, испытывающих трудности при заключении договоров ОСАГО из-за высокой убыточности их полисов (владельцы такси и мотоциклов) на Госуслугах" не вызывает отторжения у регулятора.

"Условия таких страховок будут одинаковыми для того или иного страхователя у всех страховых компаний: единый срок страхования - один год, одинаковая базовая ставка - по верхней границе тарифного коридора. Это позволит страховщику передать заключенный договор страхования в перестраховочный пул по ОСАГО, что нивелирует влияние рисков высокой убыточности, разделяя страховые премии и убытки между всеми страховщиками ОСАГО", - уточнили в ЦБ.

"Таким образом, механизм заключения полиса на Госуслугах не создаст дополнительного давления на бизнес-показатели страховщиков, нет рисков нарушения их финансовой устойчивости, - полагает регулятор. - Для оформления полиса предполагается использование данных о страхователе, его транспортном средстве и допущенных к управлению водителях, находящихся на Госуслугах. Использование данных из Госуслуг упростит приобретение полиса, позволит исключить искажение данных и снизить риск недобросовестных действий".

Внедрение для отдельных категорий страхователей механизма заключения договора ОСАГО на Госуслугах обеспечит бесперебойность заключения договора, полагают в Банке России.