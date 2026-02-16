ONGC завершила оформление доли в операторе проекта "Сахалин-1"

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Индийская компания Oil and Natural Gas (ONGC) успешно завершила процесс перечисления средств в ликвидационный фонд проекта "Сахалин-1" для сохранения 20%-й доли в проекте. Об этом сообщил в ходе конференции с аналитиками управляющий директор ONGC Videsh Ltd (OVL) Раджарши Гупта.

"Наша доля в проекте "Сахалин-1" обеспечена, и мы участвуем в проекте, добыча и операции идут в обычном режиме", - сказал он.

Финансовый директор ONGC Кивек Тонгаонкар также выразил надежду на скорое получение части дивидендов от проекта: "Мы продолжаем двигаться вперед с помощью российского и индийского правительств. Нам сообщили, что наша доля в капитале этой компании обеспечена, что является очень позитивным шагом с точки зрения ONGC OVL. И мы надеемся, что в течение следующего года (финансовый год в Индии начинается в апреле - ИФ) мы сможем получить часть наших задержанных дивидендов и так далее".

Согласно опубликованному отчету ONGC за третий квартал финансового года, в декабре 2025 года компания получила свою долю в СРП-проекте: "В соответствии с указом президента РФ от 1 сентября 2025 года, разрешающим перевод средств, предназначенных для ликвидации предприятия, в рублях, OVL завершила перевод средств в ООО "Сахалин-1" с начисленными процентами 3 декабря 2025 года, используя заемные средства от VIPL (сингапурского совместного предприятия) и накопленные дивиденды (включая проценты по банковским депозитам), находящиеся на банковских счетах группы в Москве. При получении акций ООО "Сахалин-1" 5 декабря 2025 года балансовая стоимость инвестиций, по состоянию на 31 декабря 2025 года, составила 15 814 крор ($1,759 млрд) и была указана как "Инвестиции в ассоциированную компанию".

При этом отмечается, что OVL пока не учла в своем отчете прибыль от проекта, поскольку еще не получила финансовую отчетность ООО "Сахалин-1" (годовая отчетность российских компаний ожидается в марте-апреле - ИФ).

Доступ к сведениям об учредителях ООО "Сахалин-1" в ЕГРЮЛ ограничен, однако 5 декабря 2025 года в разделе "Сведения об участниках / учредителях юридического лица" появилась третья запись. Как сообщалось, при учреждении нового оператора СРП-проекта, доли в нем без задержки получили только российские компании - АО "Сахалинморнефтегаз-Шельф" (11,5%) и АО "РН-Астра" (8,5%). Зарубежные участники должны были подтвердить свое согласие на получение пропорциональной доли в новом операторе, что сделали ONGC (20%) и японская SODECO (30%). Exxon Mobil (30%) заявила о прекращении участия в СРП-проекте и своем полном выходе из России.

ONGC испытывала сложности с оформлением своей доли в новом операторе проекта "Сахалин-1" из-за наложенных на российские банки санкций и из-за контрсанкционных мер РФ. Многочисленные западные санкции затруднили ONGC Videsh перевод средств в Россию в долларах, а для платежей в рублях требуется одобрение российских властей.

Как сообщалось, в августе 2025 года президент РФ Владимир Путин своим указом дополнил перечень требований к иностранным участникам проекта.

В частности, иностранный участник консорциума должен заключить договоры поставки необходимого для реализации соглашения о разделе продукции (СРП) оборудования иностранного производства и запасных частей к нему, а также договоры о техническом сотрудничестве.

Также одним из условий является "совершение иностранной стороной консорциума действий, которые привели к отмене введенных иностранными государствами политических и экономических санкций, негативно влияющих на исполнение СРП, включая при необходимости их судебное обжалование".

Кроме того, претендент должен самостоятельно или через иных лиц зачислить на ликвидационный счет ООО "Сахалин-1" денежные средства в размере, равном сумме денежных средств, которые были ранее накоплены этим участником в ликвидационном фонде СРП (фонд для последующей ликвидации последствий деятельности).

В "Сахалин-1" входят три нефтегазоносных месторождения: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на северо-восточном шельфе полуострова. Общие запасы оцениваются в 307 млн тонн нефти и 485 млрд кубометров природного газа. Пика добычи нефти на "Сахалине-1" консорциум достиг в 2019 году (12,96 млн тонн в год), после чего показатели стали снижаться. В 2020 году было добыто 12,44 млн тонн, в 2021 году - 11,3 млн тонн. Точные данные об объемах добычи нефти на проекте в 2022-2024 годах не публиковались.