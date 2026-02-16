Рынок акций РФ начал неделю с роста в ожидании новостей по Украине

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста, отыгрывая пятничное решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку и ожидания очередного раунда трехсторонних переговоров РФ-США-Украина по украинскому урегулированию (пройдут 17-18 февраля); фактором поддержки также выступила подросшая нефть (фьючерс на Brent превысил $68 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся выше 2780 пунктов во главе с бумагами банка "Санкт-Петербург" (+5,1% и +12,6% "префы"), причем сдержало подъем укрепление официального курса рубля к доллару.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2782,6 пункта (+0,2%, максимум сессии - 2795,9 пункта), индекс РТС - 1144,06 пункта (+1%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 3,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 17 февраля, составил 76,6201 руб. (-57,43 копейки).

Банк "Санкт-Петербург" (БСП) сообщил в понедельник, что рассматривает возможность направить на выплату дивидендов по итогам 2025 года 50% от чистой прибыли по МСФО.

Как сообщалось, по итогам I полугодия 2025 года акционеры банка утвердили выплату дивидендов в размере 16,61 рубля на одну обыкновенную и 0,22 рубля на одну привилегированную акцию. Всего на выплату дивидендов за I полугодие было направлено 7,4 млрд рублей (30% чистой прибыли по МСФО). В 2025 году банк "Санкт-Петербург" снизил чистую прибыль по РСБУ с учетом событий после отчетной даты (СПОД) на 26,5% - до 37,4 млрд рублей. Чистая прибыль банка по РСБУ без учета СПОД снизилась на 21,9% - до 39,7 млрд рублей.

Подорожали также акции "Т-Технологии" (+2,7%), "ИКС 5" (+2,4%), "Хэдхантера" (+1,7%), "Яндекса" (+1,6%), ВТБ (+1,3%), Сбербанка (+0,9% и +1% "префы"), АФК "Система" (+0,2%), "ВК" (+0,1%).

Подешевели акции ПАО "Южуралзолото" (-3,1%), "Полюса" (-2,5%), "Интер РАО" (-1,8%), "НОВАТЭКа" (-1,6%), "Северстали" (-1,3%), "Московской биржи" (-1,1%), "Русала" (-1,1%), "АЛРОСА" (-1%), "Группы компаний ПИК" (-0,9%), "ММК" (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,6%), "НЛМК" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,6% и -1,4% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "ФосАгро" (-0,4%), "МТС" (-0,3%), "Татнефти" (-0,2%).

Госсекретарь США Марко Рубио в субботу заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что в ходе диалога по Украине получилось сократить количество спорных тем, однако остались самые трудные из них.

Также в субботу Рубио сообщил в интервью агентству Bloomberg, что в переговорах с РФ и Украиной в ближайший вторник будут участвовать спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, которые ранее посвятили этой проблеме огромное количество времени.

Рубио подчеркнул, что США не откажутся от обязательств завершить украинский кризис за столом переговоров. По его словам, круг вопросов свелся к проблеме Донбасса, и идет поиск ее решения, которое устроит и РФ, и Украину.

В воскресенье Рубио заявил, что обсудил в Мюнхене украинское урегулирование со своими коллегами по G7, провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой была затронута тема безопасности Украины, углубляющееся сотрудничество в сфере обороны, экономики.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится 17-18 февраля в Женеве, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

Мировые рынки акций

В Азии в понедельник на работающих рынках преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский индекс ASX Australia вырос на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%), стагнирует Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 изменились в пределах 0,2%) и просели американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снизились на 0,01-0,5%).

В США в понедельник биржи не работают в связи с празднованием Дня президентов. Кроме того, в связи с празднованием Нового года по лунному календарю биржи материкового Китая будут закрыты всю неделю, Гонконга - со вторника по четверг, Южной Кореи - с понедельника по среду.

Экономика Японии в IV квартале 2025 года выросла на 0,1% относительно предыдущих трех месяцев, по предварительным данным правительства. Спад ВВП в третьем квартале пересмотрен до 0,7% с 0,6%. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,4% в прошлом квартале, отмечает Trading Economics. В пересчете на годовые темпы подъем ВВП Японии в IV квартале составил 0,2%. В третьем квартале данный показатель сократился на 2,6%, а не на 2,3%, как было объявлено ранее.

Нефть

На нефтяном рынке к вечеру в понедельник цены подросли в ожидании второго раунда переговоров между США и Ираном.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве в понедельник составила $68,33 за баррель (+0,9% и +0,3% в пятницу), мартовская цена фьючерса на WTI - $63,48 за баррель (+0,9% и +0,1% в пятницу).

Первый раунд переговоров США и Ирана состоялся ранее в этом месяце в Омане, в ходе него стороны договорились о продолжении переговорного процесса. Переговоры должны продолжиться в Женеве во вторник.

По данным американских СМИ, ссылающихся на информированные источники, США, возможно, готовятся к продолжительной, многонедельной военной операции против Ирана. Пентагон готовит силы, способные не только нанести быстрый удар, но и провести длительную кампанию, направленную против государственных и силовых структур Ирана, в случае провала дипломатических усилий по прекращению его ядерной программы.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Россети Волга" (+5,5%), "ТГК-2" (+5,1%), "ТГК-1" (+4,8%), "Мосэнерго" (+3,6%), ПАО "Россети Московский регион" (+3,6%), "Башнефти" (+3,2%), "Магнита" (+3,2%), ГК "Базис" (+3%).

Выручка группы "Мосгорломбард" (+2,7%) в январе составила 2,9 млрд руб., что в 4 раза превышает аналогичный показатель прошлого года, говорится в сообщении группы. Количество розничных клиентов группы в январе достигло 21 тыс., увеличившись на 10% к январю 2025 года.

Снизились акции ПАО "Лензолото" (-16,3% и -18,5% "префы"), ПАО "Пермэнергосбыт" (-5,6% и -6,2% "префы"), ПАО "ГАЗ" (-4%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (-3,8%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (-3,4%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (-3%), ПАО "Бурятзолото" (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 76,66 млрд рублей (из них 14,13 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 11,28 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 9,16 млрд рублей на акции "Т-Технологии").