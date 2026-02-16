Поиск

Центробанк скорректировал прогноз дефицита ликвидности банков на 2026 год

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Банк России скорректировал прогноз структурного дефицита ликвидности банковского сектора на 2026 год, теперь ждет его в диапазоне 1,9-3 трлн рублей вместо 2,5-3 трлн рублей ранее, следует из комментария ЦБ.

Регулятор оценивает потребность банков в ликвидности на рыночных условиях в диапазоне от 5,3 трлн до 6,4 трлн рублей (на предыдущем уровне).

Отток ликвидности из банков будет формироваться главным образом за счет роста объема наличных денег в обращении, отмечает ЦБ.

Банк России ждет, что отток по операциям зеркалирования инвестиций ФНБ за второе полугодие 2025 года окажется больше притока по текущим инвестициям средств фонда в I полугодии 2026 года. Это сформирует нетто-отток ликвидности из банков.

ЦБ зеркалирует все операции Минфина России со средствами ФНБ, в том числе инвестиции. Кроме того, Федеральное казначейство оперативно размещает остатки на бюджетных счетах в банках, поэтому на долгосрочном горизонте эти операции нейтральны для баланса ликвидности банковского сектора.

К некоторому росту потребности в ликвидности также приведет увеличение обязательных резервов банков пропорционально росту денежной массы, отмечает регулятор.

