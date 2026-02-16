Поиск

Корпоративное кредитование в январе сократилось больше традиционной сезонности

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Сокращение рублевых требований банков к организациям в январе, по предварительным данным, было более заметным, чем в аналогичные периоды прошлых лет, говорится в комментарии ЦБ РФ.

Рост требований к населению в январе, аналогично предшествующим месяцам, формировался высокой активностью в ипотечном сегменте, отмечает Банк России. Регулятор предполагает, что фактическое предоставление заемных средств по части одобренных в декабре заявок на семейную ипотеку, вероятно, пришлось на начало 2026 года.

Традиционное снижение рублевых средств населения РФ в банках, по оперативной информации, в январе было сильнее, чем в 2024-2025 годах.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Убытки автопроизводителей из-за изменения EV-политики превысили $65 млрд в 2025 г.

Комитет Госдумы поддержал введение НДС на импортные товары на маркетплейсах

 Комитет Госдумы поддержал введение НДС на импортные товары на маркетплейсах

Volkswagen планирует сократить расходы к концу 2028 года на 20%

Банк "Санкт-Петербург" может направить на выплату дивидендов 50% прибыли за 2025 г.

Росморречфлот получит 5,8 млрд рублей на локализацию последствий разлива мазута в Черном море

Дмитриев в Женеве проведет переговоры с представителями США

 Дмитриев в Женеве проведет переговоры с представителями США

ФАС возбудила десять дел в отношении участников торгов нефтепродуктами

 ФАС возбудила десять дел в отношении участников торгов нефтепродуктами

В России годовая инфляция в январе ускорилась до 6%

США могут ввести пошлину в 133% на импорт палладия из России

 США могут ввести пошлину в 133% на импорт палладия из России

ЦБ сообщил о росте объема хищений мошенников в 2025 году до 29,3 млрд рублей
Хроники событий
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 72 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8425 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });