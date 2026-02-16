Корпоративное кредитование в январе сократилось больше традиционной сезонности

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Сокращение рублевых требований банков к организациям в январе, по предварительным данным, было более заметным, чем в аналогичные периоды прошлых лет, говорится в комментарии ЦБ РФ.

Рост требований к населению в январе, аналогично предшествующим месяцам, формировался высокой активностью в ипотечном сегменте, отмечает Банк России. Регулятор предполагает, что фактическое предоставление заемных средств по части одобренных в декабре заявок на семейную ипотеку, вероятно, пришлось на начало 2026 года.

Традиционное снижение рублевых средств населения РФ в банках, по оперативной информации, в январе было сильнее, чем в 2024-2025 годах.