Поиск

Brent подешевела до $68,31 за баррель в ожидании переговоров по Ирану

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть меняются разнонаправленно утром во вторник: Brent умеренно дешевеет в ожидании переговоров между США и Ираном, тогда как WTI, торги которой не проводились в понедельник, дорожает.

К 8:10 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,34 (0,5%), до $68,31 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $0,9 (1,3%), до $68,65 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,58 (0,92%), до $63,47 за баррель. Накануне торги WTI не проводились из-за выходного в США (День президентов).

Ожидается, что на переговорах в Женеве, которые начнутся 17 февраля, Тегеран и Вашингтон могут обсудить возможность предоставления США доступа к природным ресурсам Ирана, передает CNN. По данным источников телеканала, в прошлом году уже обсуждались деловые сделки, включая "предоставление США привилегированного доступа к разработке иранских нефтяных, газовых и редкоземельных ресурсов".

При этом CNN обращает внимание, что на фоне предстоящих переговоров США продолжают наращивать воздушные и военно-морские силы на Ближнем Востоке. По данным источников телеканала, эти силы находятся там "как для устрашения Тегерана, так и для обеспечения возможности ударов по стране в случае провала переговоров по ядерной программе".

"Настроение рынка сильно зависит от тональности и прогресса на этих переговорах", - отметила Суганда Сачдева из исследовательской компании SS WealthStreet.

Brent WTI Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Менеджмент "Яндекса" вынесет на СД предложение по дивидендам-2025 в 110 руб./акция

 Менеджмент "Яндекса" вынесет на СД предложение по дивидендам-2025 в 110 руб./акция

"Коммерсантъ" сообщил о проблемах с перевозкой экспортных товаров на Балтике

"АвтоВАЗ" снизил план продаж Lada в феврале на 15%

 "АвтоВАЗ" снизил план продаж Lada в феврале на 15%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,26%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,26%

Вашингтон и Тегеран могут обсудить доступ США к редкоземам, нефти и газу Ирана

Убытки автопроизводителей из-за изменения EV-политики превысили $65 млрд в 2025 г.

 Убытки автопроизводителей из-за изменения EV-политики превысили $65 млрд в 2025 г.

Комитет Госдумы поддержал введение НДС на импортные товары на маркетплейсах

 Комитет Госдумы поддержал введение НДС на импортные товары на маркетплейсах

Volkswagen планирует сократить расходы к концу 2028 года на 20%

Банк "Санкт-Петербург" может направить на выплату дивидендов 50% прибыли за 2025 г.

Росморречфлот получит 5,8 млрд рублей на локализацию последствий разлива мазута в Черном море
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8432 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 73 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });