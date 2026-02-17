Brent подешевела до $68,31 за баррель в ожидании переговоров по Ирану

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть меняются разнонаправленно утром во вторник: Brent умеренно дешевеет в ожидании переговоров между США и Ираном, тогда как WTI, торги которой не проводились в понедельник, дорожает.

К 8:10 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,34 (0,5%), до $68,31 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $0,9 (1,3%), до $68,65 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,58 (0,92%), до $63,47 за баррель. Накануне торги WTI не проводились из-за выходного в США (День президентов).

Ожидается, что на переговорах в Женеве, которые начнутся 17 февраля, Тегеран и Вашингтон могут обсудить возможность предоставления США доступа к природным ресурсам Ирана, передает CNN. По данным источников телеканала, в прошлом году уже обсуждались деловые сделки, включая "предоставление США привилегированного доступа к разработке иранских нефтяных, газовых и редкоземельных ресурсов".

При этом CNN обращает внимание, что на фоне предстоящих переговоров США продолжают наращивать воздушные и военно-морские силы на Ближнем Востоке. По данным источников телеканала, эти силы находятся там "как для устрашения Тегерана, так и для обеспечения возможности ударов по стране в случае провала переговоров по ядерной программе".

"Настроение рынка сильно зависит от тональности и прогресса на этих переговорах", - отметила Суганда Сачдева из исследовательской компании SS WealthStreet.