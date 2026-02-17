"Яндекс" в IV квартале увеличил выручку на 28%, годовая выручка выросла на 32%

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - МКПАО "Яндекс" в IV квартале 2025 года увеличило выручку на 28%, до 436 млрд рублей, сообщила компания.

Скорректированная EBITDA выросла в 1,8 раза, составив 87,8 млрд рублей. Рентабельность показателя составила 20,1% против 14,3% в IV квартале 2024 года.

Показатели оказались лучше консенсус-прогноза: опрошенные "Интерфаксом" аналитики предполагали выручку на уровне 433,7 млрд рублей, скорр. EBITDA - 82,15 млрд рублей.

Скорр. чистая прибыль в IV квартале поднялась в 1,7 раза, до 53,5 млрд рублей.

За весь 2025 год "Яндекс" нарастил выручку на 32%, до 1,44 трлн рублей. Скорр. EBITDA продемонстрировала рост на 49%, до 280,8 млрд рублей. Скорр. чистая прибыль достигла 141,4 млрд рублей, увеличившись на 40%.

Остаток денежных средств, их эквивалентов и краткосрочных депозитов на 31 декабря 2025 года составил 250,2 млрд рублей, а соотношение скорректированного чистого долга к скорр. EBITDA, составило 0,2х.