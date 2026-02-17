Поиск

"Яндекс" в IV квартале увеличил выручку на 28%, годовая выручка выросла на 32%

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - МКПАО "Яндекс" в IV квартале 2025 года увеличило выручку на 28%, до 436 млрд рублей, сообщила компания.

Скорректированная EBITDA выросла в 1,8 раза, составив 87,8 млрд рублей. Рентабельность показателя составила 20,1% против 14,3% в IV квартале 2024 года.

Показатели оказались лучше консенсус-прогноза: опрошенные "Интерфаксом" аналитики предполагали выручку на уровне 433,7 млрд рублей, скорр. EBITDA - 82,15 млрд рублей.

Скорр. чистая прибыль в IV квартале поднялась в 1,7 раза, до 53,5 млрд рублей.

За весь 2025 год "Яндекс" нарастил выручку на 32%, до 1,44 трлн рублей. Скорр. EBITDA продемонстрировала рост на 49%, до 280,8 млрд рублей. Скорр. чистая прибыль достигла 141,4 млрд рублей, увеличившись на 40%.

Остаток денежных средств, их эквивалентов и краткосрочных депозитов на 31 декабря 2025 года составил 250,2 млрд рублей, а соотношение скорректированного чистого долга к скорр. EBITDA, составило 0,2х.

Яндекс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Менеджмент "Яндекса" вынесет на СД предложение по дивидендам-2025 в 110 руб./акция

 Менеджмент "Яндекса" вынесет на СД предложение по дивидендам-2025 в 110 руб./акция

"Коммерсантъ" сообщил о проблемах с перевозкой экспортных товаров на Балтике

"АвтоВАЗ" снизил план продаж Lada в феврале на 15%

 "АвтоВАЗ" снизил план продаж Lada в феврале на 15%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,26%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,26%

Вашингтон и Тегеран могут обсудить доступ США к редкоземам, нефти и газу Ирана

Убытки автопроизводителей из-за изменения EV-политики превысили $65 млрд в 2025 г.

 Убытки автопроизводителей из-за изменения EV-политики превысили $65 млрд в 2025 г.

Комитет Госдумы поддержал введение НДС на импортные товары на маркетплейсах

 Комитет Госдумы поддержал введение НДС на импортные товары на маркетплейсах

Volkswagen планирует сократить расходы к концу 2028 года на 20%

Банк "Санкт-Петербург" может направить на выплату дивидендов 50% прибыли за 2025 г.

Росморречфлот получит 5,8 млрд рублей на локализацию последствий разлива мазута в Черном море
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8432 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 73 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });