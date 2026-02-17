Суд в Новосибирске обратил в доход РФ агрохолдинг "Алтайагроснаб"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Новосибирский областной суд обратил в доход государства имущество экс-руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова на сумму более чем 10 млрд рублей, сообщила Генпрокуратура РФ во вторник.

"Новосибирский областной суд по апелляционному представлению Генеральной прокуратуры Российской Федерации отменил необоснованное решение Заельцовского районного суда Новосибирска. В доход государства обращен агрохолдинг "Алтайагроснаб" стоимостью свыше 10 млрд рублей, созданный бывшим руководителем Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андреем Фроловым", - сказали в надзорном ведомстве.

Прокуратурой было установлено, что Фролов незаконно совмещал госслужбу с предпринимательством. "Чиновник привлекал родственников и доверенных лиц, регистрируя на них активы с целью ухода от необходимости их декларирования, а также конспирации реального финансового положения", - сообщили в ведомстве.

В ноябре 2025 года Заельцовский райсуд Новосибирска частично удовлетворил требования Генпрокуратуры: в доход государства были обращены три земельных участка, жилой дом, четыре нежилых помещения, 13 транспортных средств, квартира в РФ, еще четыре квартиры в Турции, две – в Грузии, одна – в Таиланде и ООО "Алтайская транспортная компания". Их общая рыночная стоимость превысила 460 млн рублей.

При этом суд отказал в удовлетворении требований об обращении в доход Российской Федерации группы компаний "Алтайагроснаб".

"Не согласившись с таким решением, Генпрокуратура России обжаловала его в апелляционном порядке. В результате необоснованный судебный акт отменен", - сообщили в ведомстве.

Облсуд оставил в силе ранее вынесенное решение в части взыскания с экс-чиновника и аффилированных с ним лиц активов стоимостью более 460 млн рублей, среди которых премиальные автомобили и элитная недвижимость, расположенная в России, Грузии, Турции и Таиланде.

Отмечается, что судебные акты вступили в законную силу, фактическая передача государству имущества находится на контроле Генпрокуратуры.