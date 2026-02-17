Рубль на "Мосбирже" дорожает к юаню в ожидании внешнеполитического позитива

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - На открытии торгов вторника на "Московской бирже" рубль подорожал к юаню при сниженной активности рынка и в ожидании внешнеполитического позитива.

На этой неделе биржи Китая не работают, так как в стране отмечают Новый год по лунному календарю. Участники рынка находятся в ожидании новостей о новом раунде переговоров России, США и Украины, который состоится 17-18 февраля в Женеве.

За первую минуту торгов юань подешевел на 2,3 копейки до 11,102 рубля. При этом юань оказался на 1,61 копейки выше уровня действующего официального курса.

Торговый диапазон 10,8-11,5 рублей за юань для валютной пары юань/рубль в целом пока остается актуальным, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдана Зварича.

"Ожидаем во вторник попыток рубля перейти к росту. Этому будут способствовать повышенные продажи валюты ЦБ РФ при пониженной активности других участников торгов, которая в большей степени может проявиться в спросе на валюту со стороны импортеров, - пишет эксперт. - В сложившейся ситуации целевой диапазон 10,8-11,5 рублей за юань сохраняет свою актуальность. При этом в ходе сессии китайская валюта может сделать шаг в сторону ближайшей поддержки, которой выступает отметка 11 рублей за юань. Отметим, что ближе к концу недели видим возможности для отступления юаня под данный уровень".

Цены на нефть меняются разнонаправленно утром во вторник: Brent умеренно дешевеет в ожидании переговоров между США и Ираном, тогда как WTI, торги которой не проводились в понедельник, дорожает.

К 10:06 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,79%, до $68,1 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 0,57%, до $63,25 за баррель. Накануне торги не проводились из-за выходного в США.

Ожидается, что на переговорах в Женеве Тегеран и Вашингтон могут обсудить возможность предоставления США доступа к природным ресурсам Ирана, передает CNN. На фоне предстоящих переговоров США продолжают наращивать воздушные и военно-морские силы на Ближнем Востоке. По данным источников телеканала, эти силы находятся там "как для устрашения Тегерана, так и для обеспечения возможности ударов по стране в случае провала переговоров по ядерной программе".