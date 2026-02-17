Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже во вторник умеренно подрос в ожидании известий с очередного раунда переговоров РФ-США-Украина в Женеве 17-18 февраля, которые могут оказать влияние на расстановку сил игроков; сдерживающим покупателей фактором выступает ухудшение внешней сырьевой конъюнктуры (дешевеют нефть и металлы). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,2%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2787,96 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1146,19 пункта (+0,2%); лидируют в росте акции АФК "Система" (+1,1%), "Т-Технологии" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,6%), "МТС" (+0,6%) и "ММК" (+0,6%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 17 февраля, составляет 76,6201 руб. (-57,43 копейки).

Подорожали также акции "НЛМК" (+0,5%), "Яндекса" (+0,4%, до 4906,5 рубля), "АЛРОСА" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,3%), "ВК" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%), "Северстали" (+0,2%), ВТБ (+0,2%), "Группы компаний ПИК" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "ФосАгро" (+0,2%), Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы").

МКПАО "Яндекс" в IV квартале 2025 года увеличила выручку на 28%, до 436 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Показатель оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал выручку на уровне 433,7 млрд рублей.

В 2026 году "Яндекс" ожидает роста выручки примерно на 20%, также прогнозирует, что скорректированный показатель EBITDA составит в районе 350 млрд рублей. По итогам 2025 года выручка "Яндекса" выросла на 32% (до 1,44 трлн рублей), скорр. EBITDA - на 49% (до 280,8 млрд рублей).

Менеджмент "Яндекса" планирует вынести на рассмотрение совета директоров рекомендацию по дивидендам в размере 110 рублей на обыкновенную акцию, сообщила интернет-компания.

Подешевели акции ПАО "Южуралзолото" (-2,9%), "Русала" (-0,5%), "Полюса" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,2% и -0,3% "префы"), "Татнефти" (-0,1%).

Третий раунд переговоров РФ-США-Украина по урегулированию украинского кризиса стартует во вторник в Женеве, российскую делегацию возглавит помощник главы российского государства Владимир Мединский, который руководил переговорщиками России на консультациях в Стамбуле в 2025 году.

Известно также, что в Женеву направляется и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, для продолжения контактов по вопросам экономического взаимодействия с США.

Госсекретарь США Марко Рубио, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что в ходе диалога по Украине получилось сократить количество спорных тем, однако нерешенными остались самые трудные из них. В интервью агентству Bloomberg он уточнил, что круг вопросов фактически свелся к проблеме Донбасса, идет поиск ее решения, которое устроит и РФ, и Украину. Госсекретарь США также сообщил, что в третьем раунде переговоров в Женеве вновь будут участвовать спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, которые "посвятили этой проблеме огромное количество времени".

Рубио пообещал продолжать процесс урегулирования кризиса, однако допустил возможность неудачи США на этом направлении. Также он подверг критике те силы, которые выступают против мирных инициатив Вашингтона.

Американский президент Дональд Трамп назвал важными открывающиеся во вторник трехсторонние переговоры в Женеве. "Украине лучше побыстрее сесть за стол переговоров. Это все, что я вам скажу. (...) Мы хотим, чтобы они пришли", - заявил Трамп журналистам на борту самолета. На вопрос, чего он ждет от предстоящих переговоров, американский лидер выразил мнение, что "это будет очень просто". "Это важные переговоры", - подчеркнул Трамп.

Аналитики компании "Цифра брокер" ожидают во вторник сохранения умеренно позитивных настроений на рынке акций, основное внимание участников торгов будет сосредоточено на новостном потоке из Женевы. В случае появления конструктивных сигналов индекс МосБиржи может предпринять попытку преодоления локальных максимумов. Ближайшим уровнем сопротивления выступает отметка 2810 пунктов, в то время как поддержка располагается на уровне 2750 пунктов, полагают эксперты.

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова ожидает сохранения коридора колебаний индекса МосБиржи в зоне 2700-2800 пунктов. Монетарный позитив поддерживает настрой игроков, но для проторговки верхней границы этого диапазона не хватает четкого импульса со стороны геополитики.

Во вторник стартуют двухдневные трехсторонние переговоры в Женеве, что добавит волатильности торгам. "Мы пока не видим причин для выхода индекса Мосбиржи из зоны 2700-2800 пунктов. На корпоративном фоне в фокусе отчетность "Яндекса" за 2025 год, превзошедшая консенсус-прогноз "Интерфакса" по темпам роста ключевых показателей, и гайданс самой компании по развитию в 2026 году", - отмечает Крылова.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Дмитрий Лозовой, индекс МосБиржи с начала недели дрейфует вблизи уровня 2780 пунктов, поддержку рынку оказало снижение ключевой ставки ЦБ и мягкий сигнал регулятора, однако неопределенность исходит от ожидаемых переговоров между Россией и Украиной 17-18 февраля в Женеве. Рынок заранее осторожничает, учитывая ограниченные ожидания от встречи, однако нотку позитива, как всегда, закладывает. Впрочем, движение индекса еще раз подтверждает его готовность пойти выше 2800 только на реальных фактах в продвижении переговорного процесса, ожидания стали играть незначительную роль, считает аналитик.

Технически картина в индексе МосБиржи выглядит слабо: сформирован паттерн тройной вершины, который идет вниз, что часто формирует затяжную коррекцию. Сформирована свеча "перевернутый молот", что также говорит о смене направления рынка. Значение 2800 пунктов вновь не получилось пробить, техническая картина говорит только о снижении в ближайшие сессии, ближайшая линия поддержки - 2700 пунктов, полагает Лозовой.

В США накануне биржи не работали в связи с празднованием Дня президентов.

В Азии во вторник на работающих рынках наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский ASX Australia подрос на 0,2%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,3-0,8%).

В связи с празднованием Нового года по лунному календарю биржи материкового Китая будут закрыты всю текущую неделю, Гонконга - со вторника по четверг, Южной Кореи - с понедельника по среду.

Рынок акций Японии снизился четвертый день подряд. Эйфория после выборов ослабла, а выходной в США в понедельник оставил инвесторов практически без сигналов для совершения сделок.

На нефтяном рынке утром во вторник цены корректируются вниз в ожидании переговоров между США и Ираном.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $68,16 за баррель (-0,7% и +1,3% в понедельник), мартовская цена фьючерса на WTI - $63,3 за баррель (+0,7% к уровню пятницы).

Ожидается, что на переговорах в Женеве, которые стартуют во вторник, Тегеран и Вашингтон могут обсудить возможность предоставления США доступа к природным ресурсам Ирана, передает CNN. По данным источников телеканала, в прошлом году уже обсуждались деловые сделки, включая "предоставление США привилегированного доступа к разработке иранских нефтяных, газовых и редкоземельных ресурсов".

При этом CNN обращает внимание, что на фоне предстоящих переговоров США продолжают наращивать воздушные и военно-морские силы на Ближнем Востоке. По данным источников телеканала, эти силы находятся там "как для устрашения Тегерана, так и для обеспечения возможности ударов по стране в случае провала переговоров по ядерной программе".