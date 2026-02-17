Поиск

Суд назначил на 6 апреля заседание по иску "Норникеля" к Engineering Dobersek на 7 млн евро

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы назначил на 6 апреля предварительное заседание по иску ПАО "Норильский никель" к Engineering Dobersek GmbH (Германия) в лице филиала ООО "Инжиниринг Доберсек ГмбХ", Германия (Москва) о взыскании 7 млн евро.

В определении суда, размещенном на сайте, отмечается, что "по завершении предварительного судебного заседания дело может быть рассмотрено в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции".

Иск поступил в суд 30 декабря 2025 года, основания его подачи в материалах дела не называются.

По информации на сайте Engineering Dobersek GmbH, компания занимается проектированием, инженерно-конструкторскими работами и внедрением передовых технологий.

Ранее сообщалось, что Engineering Dobersek в декабре 2020 года выиграла тендер на поставку АО "Кольская ГМК" (КГМК, "дочка" "Норникеля") основного оборудования для цеха электролиза никеля вместо устаревших двух автоматизированных линий обработки, резки и упаковки катодного никеля. Оборудование было необходимо поставить в 2021-2022 годах.

