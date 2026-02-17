Поиск

Brent подорожала до $68,91 за баррель

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются днем во вторник - Brent восстановила потери, понесенные ранее в ходе сессии, WTI, торги которой в понедельник не проводились из-за выходного дня в США, продолжает уверенно дорожать.

К 14:36 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,26 (0,38%), до $68,91 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,12 (1,81%) от уровня закрытия пятницы, до $64,04 за баррель.

В центре внимания рынка - переговоры между США и Ираном об иранской ядерной программы, начавшиеся в Женеве.

"Я буду участвовать в этих переговорах опосредованно. И они будут очень важными", - заявил ранее президент США Дональд Трамп. Он назвал иранцев "трудными переговорщиками", но выразил надежду, что Тегеран хочет заключения соглашения с Вашингтоном, помня о последствиях своей жесткой позиции и прошлогодних американских бомбардировках страны. " Надеюсь, они будут более разумны", - сказал Трамп.

США продолжают наращивать воздушные и военно-морские силы на Ближнем Востоке, а ВМС Корпуса стражей Исламской революции в понедельник начали учения в Ормузском проливе, нацеленные, в частности, на рассмотрение сценариев ответных военных действий перед лицом возможных угроз безопасности в этом районе. Ормузский пролив является ключевым маршрутом для экспорта ближневосточной нефти, и инвесторы опасаются, что поставки через него могут быть нарушены в случае эскалации конфликта между Ираном и США.

"Настроение рынка сильно зависит от тональности и прогресса на переговорах", - отметила Суганда Сачдева из исследовательской компании SS WealthStreet. Цены на нефть будут оставаться волатильными, и в ближайшие два дня возможны их резкие колебания, которые будут зависеть от дипломатических сигналов, а не от фундаментальных факторов, связанных со спросом и предложением, полагает она.

Во вторник в Женеве также начнутся трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта.

Цена на нефть может сильно снизиться в случае заключения Вашингтоном сделки с Тегераном и урегулирования конфликта на Украине, написали аналитики Citi.

"Наш базовый сценарий предполагает, что обе сделки - иранская и российско-украинская - будут заключены к лету или летом текущего года, что будет способствовать снижению цены на Brent до $60-62 за баррель", - говорится в аналитической записке банка.

