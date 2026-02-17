Дума ратифицировала протокол о допусловиях сотрудничества с КНР по СПГ-проектам

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Государственная дума ратифицировала протокол между правительствами России и Китая, подписанный 27 декабря 2024 года.

Как заявил в ходе представления документа на пленарном заседании полномочный представитель правительства РФ в Госдуме Александр Синенко, "этот протокол предусматривает закрепление дополнительных благоприятных условий о сотрудничестве в сфере реализации совместных проектов по развитию производства сжиженного природного газа (СПГ)".

"Протокол предусматривает правила иные, чем предусмотрены законодательством Российской Федерации, и в соответствии с положениями ФЗ о международных договорах РФ подлежит ратификации. Важно отметить, что внутригосударственные процедуры, которые необходимы для вступления в силу протокола, китайской стороной уже выполнены", - добавил он.

В свою очередь первый заместитель комитета ГД по международным делам Алексей Чепа заметил, что "мы уважаем стремление Китая укрепить энергетическую безопасность и убеждены, что интересы России и Китая в этой сфере полностью совпадают".

"В рамках абсолютно правильного выбранного курса Китая на снижение доли угля в энергобалансе и улучшение экологической обстановки возрастает роль природного газа в производстве электроэнергии", - добавил он.

Сейчас Китай стал крупнейшим импортером СПГ в мире, именно поэтому, добавил депутат, "важнейшей задачей укрепления энергобезопасности Китая является диверсификации маршрутов поставок энергоносителей".

"В свою очередь Россия успешно развивает инфраструктуру Северного морского пути. На полуострове Ямал "НОВАТЭК" реализует огромный проект "Ямал СПГ", а на побережье Карского моря построен и действует порт Сабетта. Реализация столь масштабного проекта состоялась при активном участии китайских компаний. Что наглядно демонстрирует глубину стратегического взгляда китайского руководства. Исходя из взаимного стремления к расширению сотрудничества в области совместной реализации проектов по развитию производства СПГ был подготовлен и подписан настоящий протокол", - добавил Чепа, добавив, что документ создаст благоприятные условия для инвестиционного сотрудничества двух стран.

Ранее правительство одобрило протокол "о применении отдельных положений соглашения между правительствами РФ и Китая "О сотрудничестве в сфере реализации проекта "Ямал СПГ" и о дополнительных условиях реализации совместных проектов по развитию производства сжиженного природного газа".

Изначально подписанное межправсоглашение предусматривало стимулирующий налоговый режим для проекта "Ямал СПГ", включая нулевые ставки налога на добычу полезных ископаемых в отношении природного газа и газового конденсата, нулевые ставки вывозной таможенной пошлины на СПГ и стабильный газовый конденсат, а также освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость на импортное оборудование, аналоги которого не производятся в России.

Китайская сторона, со своей стороны, обязалась обеспечить приобретение СПГ в объеме не менее 3 млн т в год, а также способствовать предоставлению финансирования проекту со стороны финансовых институтов Китая. Срок действия соглашения - до 31 декабря 2045 года.

Китайские компании участвуют в проекте "Ямал СПГ", в рамках которого построен СПГ-завод мощностью 20 млн т в год, а также участвуют в проекте "Арктик СПГ 2". "НОВАТЭК" планирует реализовать и другие СПГ-проекты.