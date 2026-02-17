Принят закон о праве ряда финорганизаций не составлять консолидированную отчетность

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении правительственный закон, который делает необязательным составление консолидированной финансовой отчетности (КФО) для ряда финансовых организаций.

Документ (№ 1082205-8) вносит изменения в законы "О консолидированной финансовой отчетности" и "О рынке ценных бумаг". Он предусматривает отказ от дублирования раскрываемой компаниями одной группы консолидированной информации, ограничившись внесением ее в КФО одной из структур. Изменения касаются страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, а также паевых инвестиционных фондов.

Сейчас такую отчетность составляют как основная организация группы, так и другие структуры, входящие в периметр бизнеса. В результате одна и та же информация может раскрываться как минимум дважды - самой публикующей организацией и ее материнской структурой.

Право не составлять КФО предоставляется при одновременном соблюдении трех условий: организация не является эмитентом ценных бумаг, допущенных к торгам; информация о ее финансовом положении включается в консолидированную отчетность, которую раскрывает другая структура группы; акционеры (участники, учредители) уведомлены о намерении не составлять КФО и выразили согласие с этим. На представление такого согласия отводится не менее 45 календарных дней с момента направления уведомления.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 г.