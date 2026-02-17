Поиск

"СовЭкон" повысил прогноз сбора пшеницы в РФ в 2026 году до 85,9 млн т

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Компания "СовЭкон" повысила сразу на 2,1 млн тонн до 85,9 млн тонн, прогноз сбора пшеницы в РФ в 2026 году.

Согласно ее сообщению, новая оценка отражает более благоприятные условия для урожая в конце зимы. Запасы почвенной влаги прошлой осенью были относительно высокими, обильный снежный покров добавит ее в начале вегетационного периода.

Пересмотренный прогноз также отражает увеличение прогнозируемой площади под озимой пшеницей до уборки урожая на 0,2 млн га, до 15,8 млн га (на уровне прошлого года). Расчетная средняя урожайность всей пшеницы увеличилась до 3,24 т/га с 3,19 т/га по предыдущей оценке.

"Текущие погодные условия благоприятны для нового урожая. Однако самый рискованный период для озимой пшеницы еще впереди – март-май. В последние годы погодные аномалии в этот период участились. Например, похолодание в апреле-мае 2024 года нанесло ущерб пшенице на юге России и вызвало примерно 30%-й рост цен на пшеницу на CBOT (Чикагская товарная биржа - ИФ) в течение нескольких недель", - заявил глава "СовЭкона" Андрей Сизов, процитированный в сообщении.

Как сообщалось, Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) оценивает сбор пшеницы в РФ в этом году в 91 млн тонн, компания "ПроЗерно" - в 85,4 млн тонн. Консенсус-прогноз Центра ценовых индексов на основе оценок семи аналитиков составляет 86,2 млн тонн.

В 2025 году, по предварительным данным, сбор пшеницы в РФ составил 90,9 млн тонн.

СовЭкон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Активность в стальном строительстве России упала к концу 2025 года до трехлетнего минимума

 Активность в стальном строительстве России упала к концу 2025 года до трехлетнего минимума

Дума отложила постановление о развитии легпрома из-за пункта об НДС на маркетплейсах

ЦБ ждет, что разовые проинфляционные факторы будут исчерпаны в начале года

 ЦБ ждет, что разовые проинфляционные факторы будут исчерпаны в начале года

Выручка РФ от экспорта белого шоколада в 2025 году достигла $22 млн

 Выручка РФ от экспорта белого шоколада в 2025 году достигла $22 млн

Менеджмент "Яндекса" вынесет на СД предложение по дивидендам-2025 в 110 руб./акция

 Менеджмент "Яндекса" вынесет на СД предложение по дивидендам-2025 в 110 руб./акция

"Коммерсантъ" сообщил о проблемах с перевозкой экспортных товаров на Балтике

"АвтоВАЗ" снизил план продаж Lada в феврале на 15%

 "АвтоВАЗ" снизил план продаж Lada в феврале на 15%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,26%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,26%

Вашингтон и Тегеран могут обсудить доступ США к редкоземам, нефти и газу Ирана
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 75 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8434 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 138 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });