"СовЭкон" повысил прогноз сбора пшеницы в РФ в 2026 году до 85,9 млн т

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Компания "СовЭкон" повысила сразу на 2,1 млн тонн до 85,9 млн тонн, прогноз сбора пшеницы в РФ в 2026 году.

Согласно ее сообщению, новая оценка отражает более благоприятные условия для урожая в конце зимы. Запасы почвенной влаги прошлой осенью были относительно высокими, обильный снежный покров добавит ее в начале вегетационного периода.

Пересмотренный прогноз также отражает увеличение прогнозируемой площади под озимой пшеницей до уборки урожая на 0,2 млн га, до 15,8 млн га (на уровне прошлого года). Расчетная средняя урожайность всей пшеницы увеличилась до 3,24 т/га с 3,19 т/га по предыдущей оценке.

"Текущие погодные условия благоприятны для нового урожая. Однако самый рискованный период для озимой пшеницы еще впереди – март-май. В последние годы погодные аномалии в этот период участились. Например, похолодание в апреле-мае 2024 года нанесло ущерб пшенице на юге России и вызвало примерно 30%-й рост цен на пшеницу на CBOT (Чикагская товарная биржа - ИФ) в течение нескольких недель", - заявил глава "СовЭкона" Андрей Сизов, процитированный в сообщении.

Как сообщалось, Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) оценивает сбор пшеницы в РФ в этом году в 91 млн тонн, компания "ПроЗерно" - в 85,4 млн тонн. Консенсус-прогноз Центра ценовых индексов на основе оценок семи аналитиков составляет 86,2 млн тонн.

В 2025 году, по предварительным данным, сбор пшеницы в РФ составил 90,9 млн тонн.