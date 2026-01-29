Сбербанк оценил объем похищенных мошенниками средств в 2025 г. в 280-285 млрд руб.

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Сбербанк оценивает объем похищенных мошенниками у россиян средств по итогам 2025 года на уровне около 280-285 млрд руб., под конец года рост краж был остановлен, есть небольшой тренд на снижение, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Количество телефонных звонков не уменьшилось в адрес граждан. Просто наши граждане, благодаря в том числе средствам массовой информации, научились в большей степени класть трубку и не реагировать. Количество уголовных дел сократилось, это хорошая новость, в разные недели от 25% до 30%. Это хорошая новость, это значит, мера достигает результата. Но еще более хорошая новость, что к концу года удалось остановить рост похищенных денежных средств. По нашим данным, этот рост может составить в районе 280-285 миллиардов по итогам 2025 года", - сказал Кузнецов во время выступления в Совете Федерации в четверг.

"Точно можно сделать вывод о том, что рост похищенных денежных средств по итогам 2025 года остановлен. Вот это хороший вывод, мы можем исходить из этого. И даже есть какой-то небольшой тренд на снижение", - добавил он.

Кузнецов в ноябре прогнозировал, что объем похищенных у россиян средств в рамках телефонного мошенничества в 2025 году может вырасти на 15-20% с 300 млрд рублей в 2024 году.